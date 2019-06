Kolejny dzień Lotto CSIO5* Sopot za nami. „Wprost” patronem medialnym, Billy Twomey zwycięża!

W ostatnim konkursie poprzedzającym niedzielny Puchar Narodów Longines 32 pary rywalizowały o nagrodę Poczty Polskiej – partnera LOTTO CSIO 2019. Patronem medialnym był „Wprost”. Trochę się działo, spore przetasowania i rosnące nadzieje. Zwyciężył Billy Twomey na Chat Botte E.D z Irlandii, druga pozycja dla Gudrun Patteet na Sea Coast Crystal de Leau, trzecie miejsce Yves Vanderhasselt na Kiki Vitseroel również z Belgii. Ne zawiódł Maksymilian Wechta, który na Londonie gonił czołówkę z całych sił, finalnie plasując się na czwartym miejscu.

Pozostałe zmagania

Do dobrego najłatwiej się przyzwyczaić! Sporo w tym zasług Marcina Bętkowskiego, który w trzecim dniu zawodów LOTTO CSIO po raz kolejny wyjechał do dekoracji. Jego trzecia lokata na 6 letnim Quality Star pozwala mieć nadzieję, że konsekwentna praca pary za kilka lat pozwoli im święcić triumfy w najwyższych konkursach. W zmaganiach o Puchar Primavera Furniture, pod patronatem Anywhere.pl zwyciężył Stefan Eder z Austrii na Centra Girl. Odrobinę wolniej pokonała mierzący 130 cm parkur Viktoria Gulliksen, która musiała zadowolić się drugą lokatą. Z pewnością Norweżka zapamięta sopockie zawody, ponieważ wydaje się być ulubienicą publiczności, którą przyzwyczaiła do wysokich lokat w rywalizacji.

Chwilę później na parcurze pojawiły się 7 latki, które tym razem rywalizowały o nagrodę Verso La Natura, w którym patronem medialnym konkursu była Wirtualna Polska. Tu radość, bo triumfował Hubert Kierznowski na Comodeus P, za nim kolega z ekipy Radosław Zalewski na Here I am i Niemiec Gernit Nieberg dosiadający Chelsey. Po takiej rozgrzewce licznej publiczności pozostawało zacząć trzymać kciuki za polski team, który wystartował w konkursie dnia o Puchar Lotto, partnera tytularnego wydarzenia. Zadania z którymi mierzły się pary mocno zweryfikowały, kto jest mistrzem. Dwie eliminacje, dwie rezygnacje i topowa jazda olimpijczyka Daniela Deussera powoli pozbawiały rywali złudzeń. Niemiec zwyciężył „ w cuglach”, potwierdzając tym samym, że jego prymat w piątkowym konkursie Grand Prix o nagrodę Longines i puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nie był dziełem przypadku. Z drugiego miejsca cieszył się Irlandczyk Billy Tworney na Lady Lou, na trzecim ukończył konkurs LOTTO Simon Delestre z Francji. O udanym starcie mogą mówić Polacy – Jan Bobik na Farmerze zajął 10 miejsce, a Wojciech Wojcianiec na Chintablue był 11. Pula nagród w konkursie wyniosła 98 400 pln.

W Pucharze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystartowało 28 koni. Parkur o wysokości 145 cm najlepiej pokonał reprezentant Francji Olivier Robert. Druga była świetnie znana sopockiej publiczności Jorne Sprehe z Niemiec na Chepetta, trzeci Polak – Krzysztof Ludwiczak Sandra Blue. O sukcesie może mówić również Wojciech Wojcianiec, który na Cassio Melloni uplasował się na piątym miejscu. Doskonała pogoda i zróżnicowany program rozrywkowy w strefie obok głównej areny Hipodromu wciągnęły publiczność do wspólnej zabawy pomiędzy konkursami. Było w czym wybierać i jak podkreślają uczestnicy, aż szkoda było pożegnać się z gościnnym Hipodromem, który po raz piąty jest organizatorem prestiżowych zawodów w skokach przez przeszkody, goszcząc w sopockich progach najbardziej znakomitych jeźdźców z pierwszej Dywizji Longines.

Gospodarzem LOTTO CSIO 2019 jest Miasto Sopot. Partnerem Tytularnym wydarzenia LOTTO. O sportowe emocje na najwyższym poziomie dbają w tym roku: Grupa Energa, PZU Życie SA, Poczta Polska, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, Andrewex, Porsche Centrum Sopot, Konsalnet, Primavera Furniture, Biotanique, PBS, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Ergo Arena, Verso la Natura i Longines.