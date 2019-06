Powstaje nowa partia polityczna. Przewodzi jej lider AGROunii

„Polska chce prawdy. Tworzymy dziś nowa jakość w polityce. Niezbędne są nowe elity, które sprawia że Polska będzie się nadal rozwijała. Codzienna ciężka praca Polaków nie może pójść na marne”– napisał 15 czerwca na Twitterze Michał Kołodziejczak, lider AGROunii. Teraz Kołodziejczak będzie przewodniczył powstającej partii Prawda. – AGROunia była i jest, ale jest też partia polityczna, która ma mieć dużo mocniejsze przełożenie na tworzenie przepisów – powiedział działacz cytowany przez Polsat News. Dodał, że po ogłoszeniu założenia ugrupowania, coraz więcej osób chce brać udział w tym projekcie.

Jakie cele?

Kołodziejczak zapowiedział, że celem Prawdy będzie budowanie mieszkań oraz likwidacja podatku dochodowego. O tym, czy te obietnice przekonają wyborców, prawdopodobnie przekona się już jesienią podczas wyborów parlamentarnych. Zapowiedział przy tym, że jego nowa partia nie jest podobna do PSL. – Nie chcemy być kolejną partią, która dzisiaj sobie nie radzi i co chwilę zmienia barwy, tak jak Kosiniak-Kamysz (lider PSL – red.). Najpierw tęczowe, teraz zielone, za chwilę narodowe. Polacy to widzą, Polacy tego nie chcą i mówią „stop” tej obłudzie – stwierdził.

Lider nowego ugrupowania zaznaczył, że nie będzie walczył jedynie o elektorat ludowy. – Po działaniach w AGROunii zobaczyłem, że mieszkając na wsi, niczym się nie różnię od tego, który mieszka w mieście i wykonuje może nieco inna pracę, ale też jest mocno zmęczony i wykorzystywany przez korporacje, tak jak i dzisiaj rolnicy – dodał.

