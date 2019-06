Ziobro potwierdza. Zatrzymano zabójcę 10-letniej Kristiny z Mrowin. „Otrzyma jak najsurowszą karę”

„Okrutny mord na 10-letniej Kristinie z Dolnego Śląska nie ujdzie płazem. Mężczyzna, podejrzewany o dokonanie tej potwornej zbrodni, został zatrzymany. Jeśli dotychczasowe ustalenia się potwierdzą i zebrane dowody zostaną w śledztwie zweryfikowane, to sprawca trafi przed sąd, a kierowana przeze mnie prokuratura dołoży wszelkich starań, by otrzymał jak najsurowszą karę” – pisze Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny w oświadczeniu.

„Każdy, kto w tak w bezwzględny sposób krzywdzi dzieci, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami. W ściganiu tak bezwzględnych przestępców zawsze będziemy działać z największą determinacją. To obowiązek całego państwa, które pokazało w tej sprawie, że działa skutecznie” – dodał.

Ziobro podziękował policjantom i prokuratorom za „zaangażowanie i profesjonalizm” . Podał, że śledztwo na bieżąco nadzoruje jego zastępca prokurator Krzysztof Sierak. „a bieżąco nadzoruje to śledztwo, podkreślał w rozmowie ze mną zwłaszcza olbrzymie zasługi policjantów. Dziękuję im za to. Mam olbrzymi szacunek dla ich poświęcenia. Dziękuję też wszystkim Polakom, którzy starali się pomóc, przekazując organom ścigania cenne informacje. To najlepszy dowód, że w tragicznych chwilach i państwo, i jego funkcjonariusze, i obywatele potrafią stanąć na wysokości zadania. Oby takich tragicznych chwil było jak najmniej. Proszę o modlitwę za śp. Kristinę” – napisał na koniec Ziobro.

Galeria:

Miejscowość Morwiny, w której doszło do zabójstwa 10-letniej Kristiny

Wyniki sekcji zwłok

Sekcja zwłok 10-latki została wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu i trwała 12 godzin. Jak informuje RMF FM, powołując się na prokuraturę, ze wstępnych wyników wiadomo, że przyczyną zgonu dziecka były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Ujawniono też ślady świadczące o tym, że zbrodnia miała podłoże seksualne.

Ciało dziewczynki znalazł przypadkowy przechodzeń w czwartek 13 czerwca. Tego samego dnia 10-latka była poszukiwana od południa. Wyszła ze szkoły i nie wróciła do domu, który oddalony jest o niespełna kilometr. Śledztwo w sprawie prowadzone jest w kierunku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem o podłożu seksualnym.