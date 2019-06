Nowelizacja Kodeksu karnego. RPO napisał list do prezydenta, apeluje o weto

Nowelizacja została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zakłada maksymalną karę 30 lat więzienia wobec osoby winnej zgwałceniu dziecka. Sprawcom czynów pedofilskich w niektórych przypadkach grozić też będzie dożywocie. Najpoważniejsze zbrodnie pedofilskie nie będa się przedawniać, nie będzie też możliwości ubiegania się o karę w zawieszeniu. Wedle nowelizacji, zlikwidowana będzie kara 25 lat więzienia, jako odrębny rodzaj kary. Sądy zamiast tego skazywać będą mogły na okres od miesiąca do 30 lat więzienia.

Na antenie Radia ZET Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że wysłał list do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o niepodpisywanie ustawy. Jakie argumenty według RPO za tym przemawiają?

– Pierwszy taki, że ponieważ mieliśmy do czynienia ze zmianami w kodyfikacji, to nie powinno to być przeprowadzane w trybie zwykłym, nie wspominając o trybie niezwykle przyspieszonym – mówił. Wskazywał też na "szereg błędów i wad, których Senat nie poprawił".

Według Bodnara, nowelizacja jest sprzeczna "ze standardami praw człowieka oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka". Mówił też w kontekście braku możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, czyli tzw. prawo do nadziei. Jego zdaniem, każda osoba, która skazywana byłaby na taką karę, miałaby "z automatu wygraną sprawę w Strasburgu". – Chyba nie o to chodzi i nie o to chodziło – wyjaśnił.