NA ŻYWO: Donald Tusk zeznaje przed sejmową komisją ds. VAT

14:12 Janowska: Co było przyczyną tego, że osobiście koordynował pan działalność służb?

Tusk: Oczywiście wysokie kompetencje moje.

Generalnie premiera trzeba traktować jako primus inter pares, przynajmniej w rządzie. 14:11 Pytania zadaje poseł Janowska 14:11 Tusk: Musi być coś zastanawiającego w tym, że kiedy Polska wróciła na drogę dobrej koniunktury, tę stawkę utrzymano. Cytując klasyka: podwyższyłem, ale się nie cieszyłem. Ale kompletnie nie rozumiem, czemu nie można było wrócić do niższej stawki VAT-u. 14:09 Tusk o podwyżce VAT: To było najtrudniejsze rozwiązanie w roli premiera. Traktuje pańskie pytanie jako trafne. Było to działanie podjęte w celu walki z kryzysem finansowym.

My wtedy walczyliśmy, żeby Polskę utrzymać nad powierzchnią wody, a nie, żeby wpadła pod wodę, jak większość państw Unii Europejskiej. 14:07 Parda: Czy będąc przewodniczącym Rady Europejskiej, wydawał pan polecenia pani premier Kopacz?

Tusk: Trzeba znać panią premier, żeby wiedzieć, że tego pytania nie trzeba zadawać. 14:06 Tusk: Z oczywistych względów kontakty z podmiotami gospodarczymi to było Ministerstwo Gospodarki. Ja nie uczestniczyłem w spotkaniach Rady Gospodarczej. Z zasady unikałem kontaktów z przedsiębiorcami. 14:05 Parda: Czy te spotkania miały charakter ukryty?

Tusk: Jeśli coś działo się w KPRM, brały w tym udział posłowie, to nie sądzę, żeby to miało charakter tajny czy konspiracyjny. 14:04 Parda: Czy spotkania były protokołowane?

Tusk: Chyba bym pamiętał, gdyby ktoś próbował z tego spotkania uczynić substytut ministerstwa czy komisji sejmowej. Według mojej wiedzy te spotkania miały charakter wyłącznie techniczny - żeby uniemożliwić "mijanie" urzędników rządowych i posłów. Uznaliśmy, że łatwiej będzie, jeśli się zastosuje tego typu formy. 14:02 Tusk: Polegałbym w ciemno na kompetencjach ministra Berka. 13:53 https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1140582819103723520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1140582819103723520&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166794%2C24907824.html%23s%3DBoxOpImg1 13:48 - Moja decyzja, aby utrzymać Mariusza Kamińskiego w CBA (…) nie była pewnie łatwa dla niektórych. Być może niektórzy oceniają, że współpraca z ówczesnym CBA nie była najłatwiejsza, ale do mnie takie sygnały nie docierały. Zresztą historia działań Kamińskiego w CBA w tamtym czasie jest szeroko znana - stwierdził podczas przesłuchania Donald Tusk. 13:37 - Nie sądzę i nie mam żadnego powodu, aby przypuszczać, że aktywność, reakcje i prace ministerstwa były wyłącznie spowodowane, w dobrym tego słowa znaczeniu, lobbingiem ze strony zainteresowanych - stwierdził Donald Tusk. - Póki szambo nie wybiło niewiele było robione - ocenił Błażej Parda. 13:30 - Nie sądzę, by była możliwość prostego przewidywania, kto na jaką branżę się przerzuci. Kreatywność przestępców zawsze wyprzedzała działania administracji finansowych, nie tylko w Polsce - powiedział Tusk. 13:24 - Wiedza o tym, że system VAT i wewnątrzwspólnotowa reguła wspólnego rynku, będą sprzyjały takim wyłudzeniom, to jest oczywiście wiedza post factum. To nie jest tak, że zjawisko zaczyna się w roku 2007, a my o tym nie tylko, że wiemy, ale mamy jeszcze receptę na to zjawisko - stwierdził Donald Tusk. 13:15 Posiedzenie komisji zostało wznowione. Pytania zadaje Błażej Parda z Kukiz'15. 13:04 Donald Tusk poprosił o przerwę. Potrwa do 13:15. 13:01 Przesłuchanie Donalda Tuska trwa już ponad dwie godziny.



twitter.com 12:58 - Wiem, że kwestia paliw była kwestią palącą, minister finansów przykładał do tego wielką wagę, głównie ze względu na brutalny charakter tej przestępczości - powiedział Donald Tusk podczas przesłuchania. 12:52 Kazimierz Smoliński zapytał Donalda Tuska, czy „zgadza się z poglądem ministra Rostowskiego, który raporty ABW określa jako opinie”. – Generalnie używałbym innych sformułowań. Z oczywistych względów każdemu zalecałbym poważne traktowanie opinii, raportów czy analiz przygotowanych przez służby specjalne, nawet jeśli nie zawsze z tymi ocenami się zgadzamy. To, że ktoś się nie zgadza z oceną ABW to też nie jest grzech śmiertelny – stwierdził Donald Tusk. 12:45 - Nie widzę w tym nic niestosownego, że na pisma dotyczące problemów podatkowych, które były kierowane np. do premiera Piechocińskiego lub do mnie, odpowiadał minister finansów lub jego urzędnicy - poinformował Donald Tusk. 12:38 - Miałem świadomość i ona była zbudowana na takich oczywistościach, że Ministerstwo Finansów w porozumieniu z innymi służbami państwowymi, codziennie boryka się z tym problemem i walczy z wyłudzeniami vatowskimi, akcyzowymi - powiedział Tusk. 12:29 - Wszystkie ekipy, każda po kolei, potwierdzi, że budowanie prawa to nie jest coś, co można z robić z dnia na dzień - stwierdził Tusk. 12:22 Przesłuchanie Donalda Tuska w mediach społecznościowych skomentowała Krystyna Pawłowicz.



twitter.com 12:21 - Czy pan czytał informację ABW na temat oszustw VAT typu „znikający podatnik” (...) adresowanych do pana, ministra Rostowskiego, Cichockiego, Arabskiego? – zapytał Kazimierz Smoliński. Donald Tusk stwierdził, że do biura docierały tysiące dokumentów. - Czy pamiętam treść dokumentu sprzed 10 lat? Nawet pan by mi nie uwierzył – dodał były premier. 12:20 Pytania zadaje Kazimierz Smoliński z PiS. 12:18 Od początku przesłuchania przewodniczący Horała liczy wypowiedzi Donalda Tuska, które ocenia jako wycieczki personalne. Doliczył się już kilkunastu. 12:12 Marcin Horała zapytał przewodniczącego Rady Europejskiej, kto polecił Jacka Rostowskiego na stanowisko ministra finansów. – Moja intuicja – odpowiedział były premier. 12:05 - Nie byłem nachalny, jeśli chodzi o to przesłuchanie. Nie traktuję mojej obecności jako występu na arenie - powiedział Donald Tusk. Dodał, że pojawił się na przesłuchaniu, "nie dlatego, że wierzy w dobre intencje Horały", ale z szacunku do instytucji państwowych. 11:57 - Czy jest cenzura na rozmowę o vacie i wyłudzeniach vatu w latach 2015-2019? – zapytał Donald Tusk. - Czy ja panu przewodniczącemu odbieram głos jak o tym mówi? Pan o tym mówi - odpowiedział Marcin Horała. 11:51 - Chciałbym, żeby przesłanie płynące z państwa pracy było uczciwe. Chciałbym, żebyśmy uczciwie mówili o tym, że decyzje dotyczące zmian w vacie nigdy nie były i nie będą „czarno-białe” - powiedział Tusk. 11:48 Donald Tusk stwierdził, że nie jest „ekspertem od VAT-u” i „nie chce w żaden sposób odgrywać roli eksperta”. – Natomiast dość dobrze rozumiem logikę procesów powiedziałbym szerszych i głębszych, z racji chociażby sprawowanej przez lata funkcji. Dlatego ja bym nie formułował żadnych dwuznacznych insynuacji ani tym bardziej oskarżeń, pod adresem tych, którzy dziś Polską rządzą, którzy dość gorliwie przeciwstawiali się także w konkretnych głosowaniach tzw. „odwróconemu VAT-owi”, bo oni mieli także pewne argumenty - stwierdził były premier polskiego rządu. 11:43 - Nie było komunikatu, który by ukierunkowywał moją uwagę na konkretny asortyment. Natomiast to, że w wyłudzeniach VAT-owskich następuje zmiana branż, to była wiedza dość oczywista i nie wymagała szczególnych studiów – powiedział Tusk . 11:37 Horała zapytał Tuska jak wytłumaczy sytuację, w której „tak jakby ktoś więcej zarabiał, dostał wyższą pensję i zapłacił mniej PIT-u jednocześnie". – Nie analizowałem tego zjawiska – odpowiedział Tusk. – Brakowało kilkadziesiąt miliardów w budżecie i państwo tego nie analizowali? – dopytywał przewodniczący komisji. – Nie, pan mnie pytał o bardzo konkretną i dość fałszywie przedstawioną tezę – odpowiedział Tusk. 11:28 Donald Tusk prosi o wskazanie daty raportu, na który powołuje się Marcin Horała. Przewodniczący odpowiada, że są to raporty Komisji Europejskiej. 11:25 - Nie zaryzykowałbym tezy, że dziś premier Morawiecki, czy prezes Kaczyński zajmują się grabieżą Polaków, a takie tezy były formułowane pod adresem mojego rządu - stwierdził Tusk. 11:21 - Kłopot także w tej narracji, którą państwo zaproponowaliście jako komisja, ale która jest konsekwencją narracji politycznej, bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że komisja pracuje na zamówienie polityczne dzisiaj rządzącej partii. Kłopot polega na tym, to jest kłopot raczej szanownej komisji i zleceniodawcy tej pracy, że jeśli byśmy założyli, że mieliśmy do czynienia ze szczególnym, wyjątkowym na skalę europejską i w sensie historycznym zjawiskiem wyłudzenia VAT (…), to musielibyśmy przyjąć ten sposób nazywania tego problemu do ostatnich trzech lat – powiedział Donald Tusk. 11:17 - Problem polega na tym, że mamy do czynienia dziś, tak jak w przeszłości, z wyłudzeniami VAT-u. Mamy też do czynienia z próbą przewidywania, opisywania na podstawie pewnych nie do końca pełnych danych, jak wygląda tzw. luka watowska – powiedział Donald Tusk. 11:13 - Nie lekceważąc w żadnym stopniu, w najmniejszym stopniu, tego zjawiska na naszym krajowym podwórku, chcę wyraźnie podkreślić, że Polska nie była tutaj przypadkiem szczególnym czy wyjątkowym – dodał były premier polskiego rządu. 11:11 Marcin Horała zapytał, kiedy Donald Tusk dowiedział się o tym, że mamy w Polsce "poważny problem z wyłudzeniami podatku VAT". – Po pierwsze nie mogę się zgodzić z tezą zawartą w pytaniu. Sytuacja, która miała miejsce w Polsce, miała miejsce i ma miejsce dzisiaj w wielu państwach w UE. Zmienność natężenia tego zjawiska jest charakterystyczna ze względu na system panujący w UE i specyfikę podatku VAT. Dlatego trudno o sytuacji w Polsce, o wyłudzeniach w podatku VAT mówić jako o jakimś konkretnym zdarzeniu o wyjątkowo masywnym nasileniu. Mieliśmy, mamy i obawiam się będziemy mieli w przyszłości tego typu zdarzenia zarówno w naszym kraju jak i UE – powiedział Donald Tusk. 11:05 Donald Tusk został poinformowany o prawach, które przysłuchują zeznającemu w czasie przesłuchania.

Przypomnijmy – Donald Tusk miał zostać przesłuchany przez sejmową komisję śledczą ds. VAT-u w środę 29 maja 2019 roku. – Mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa – stwierdził 28 maja przewodniczący Rady Europejskiej, wyjaśniając przyczynę swojej nieobecności.

Przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT Marcin Horała już w drugiej połowie kwietnia oceniał, że Donald Tusk jest świadkiem „niezwykle istotnym”, ponieważ jako szef partii decydował o tym, jakie ustawy były wprowadzane, natomiast kierując polityką państwa „decydował w kwestii tego, czy problemy związane z luką VAT-owską są istotne i czy należy im przeciwdziałać”.

