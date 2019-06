Zeznania Donalda Tuska przed sejmową komisją ds. VAT

15:34 Zakończono przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją VAT. 15:32 Tusk: Chciałbym docenić sposób prowadzenia tej komisji przez przewodniczącego Horałę. Mam nadzieję, że będzie on mógł powołać Mariusza Kamińskiego przed oblicze tej komisji. 15:31 Tusk: Na waszych oczach rośnie układ tak chory, że nawet autorom powieści się nie śniło.

Sprawy rosyjskiego węgla, podsłuchów, rosyjskich ingerencji w Polsce. Wasze komisje przeciwko opozycji niczego nie wyjaśniają, a przykrywają znacznie większe problemy. Tutaj Mariusz Kamiński odgrywa rolę bardzo podejrzaną, jeśli tak mogę powiedzieć. 15:27 Tusk: Radykalny spadek Polski we wszystkich rankingach, włącznie z korupcyjnym rankingiem, pokazuje bardzo wyraźnie, że warto wygrać wybory i zdobyć władzę nie tylko po to, by potem utrzymać władzę, ale by także potem podwyższać standardy.

W takich rankingach jak wolność pracy, korupcja, zaczęliśmy spadać na łeb na szyję za waszych rządów. Czy to nie jest ironia losu? 15:24 Tusk: Wasz wynik już wygląda tak, że przegonicie nas w luce VAT-owskiej. Ci, którzy przyjdą po was, zastosują tę samą broń, co wy. I to nie będę ja. 15:23 Tusk: Moja rada na koniec tego przesłuchania. Manipulacje i kłamstwa mogą być bardzo użyteczne w kampanii wyborczej. Mogą mieć długie, długie konsekwencje. Dzisiaj ofiarami są wasi poprzednicy, jutro ofiarą będziecie wy. A największą ofiarą będzie Polska. 15:22 Tusk: Kiedy rozpoczęła się kampania "Polska w ruinie". Mówię tu o PiS i prezydencie Dudzie. Przejęli władzę przekonując, że doprowadziliśmy Polskę do ruiny. A przecież w tym czasie Polska była w stanie wypłacić zasiłki 500+. Dlaczego więc powstała ta legenda o grabieży z luki VAT-owskiej. Trzeba to było wytłumaczyć, tę lukę logiczną.

Przecież Polacy nie dadzą sobie wbić do głowy tego absurdu. Jak to wytłumaczyć?

Trzeba było przekonać ludzi, że wtedy rozkradano VAT. 15:18 Konwiński: W 2009 roku powstało opracowanie uwarunkowań, które generowały oszustwa akcyzowe w obrocie alkoholem etylowym. To o tyle istotne, że ten raport okazuje stan służb przejętych przez nową administrację. Pan Banaś był szefem służby celnej. Pracowników, którzy wykryli tę sprawę, mobbingowano. Co można powiedzieć o służbie w takim stanie?

Tusk: No i co ja mam powiedzieć? 15:15 Tusk: Lekcja dla wszystkich, którzy robią sobie powód do takich ostrych ataków, by pamiętali, co kiedyś sami głosili. I że w przyszłości ten młot na czarownice może uderzać w obie strony. Że eskalacja nie prowadzi do niczego. 15:11 Poseł Konwiński cytuje wypowiedzi Mateusza Morawieckiego sprzed lat. Jest m.in, mowa o pochwale, którą wygłosił on pod adresem polskiej gospodarki.

Tusk skwitował tę wypowiedź słowami: tę wypowiedź później przetłumaczono na "Polska w ruinie". 15:08 Pytania zadaje Zbigniew Konwiński z PO. Na początku zarzucił przewodniczącemu komisji podawanie wygodnych dla siebie danych i przytoczył inne wyniki z tego samego raportu, według których Polska miała mniejszą lukę VAT niż kilkanaście innych krajów Unii Europejskiej. 15:06 Janowska: Czy przed objęciem urzędu premiera miała pan wiedzę na temat przestępstw ws. VAT?

Tusk: Nie 15:05 Tusk: Jedynym powodem, ale bardzo masywnym, był niespodziewany krach światowych finansów i szybko postępujący kryzys na całym świecie, szczególnie w USA i całej UE. W Polsce udało się, nie dlatego, że byliśmy tacy genialni. Polska była w dość korzystnej sytuacji, z różnych powodów. I kryzys nie okazał się aż tak dołujący.

Jednym z powodów, które pomogły nam, była daleko posunięta ostrożność ministra, a także moja. Zdecydowaliśmy się na dokręcenie śruby. Wiedzieliśmy, że nikt nas za to nie pokocha. Było to jednak kluczowe i Polska nie poszła "pod wodę", tak jak większość państw europejskich. 15:03 Janowska: Miał pan decydujący głos w kształtowaniu polityki fiskalnej państwa. Ograniczał się pan na oczekiwanie na ministrów, czy inicjował sam jakieś działania? Czy jakieś rozwiązanie legislacyjne można nazwać pana autorskim?

Tusk: Aż tak ambitny nie jestem. Po pierwsze bardzo dobrze, że historyk nie proponuje zapisów legislacyjnych dotyczących fiskusa. To w niczym nie zmniejsza mojej odpowiedzialności za to co działo się w moich resortach. Z natury jestem skromny, więc nie będę sobie przypisywał zasług. Ale też nie uciekam od odpowiedzialności za decyzje podległych mi urzędników. 15:01 Tusk: Czy byłem "bardzo zadowolony" z działań ministra Rostowskiego? To jest pytanie o mój temperament. Stawiam wysokie wymagania i rzadko jestem zadowolony z działań moich ministrów, a także mnie samego. 15:00 Janowska: Jakie środki polecił pan do wdrożenia, jeśli chodzi o ministra Rostowskiego. W temacie obniżenia wpływów z tytułu podatku pośredniego.

Tusk: System informatyczny, propozycje legislacyjne ws. odwróconego VAT-u, lepsza współpraca ze służbami. Ale minister sam z siebie wiedział, żeby je przeprowadzić.

Janowska: Czy weryfikował pan wprowadzanie tych rozwiązań?

Tusk: Życie weryfikowało. Powstawał system informatyczny, powstawały ustawy, a współpraca ze służbami miała długoletnią tradycję. Ostrzegałem tylko ministra, że nasze rozliczanie z problemów VAT będzie równie wnikliwe, co rozliczanie z walki z kryzysem gospodarczym. Czyli nie tylko makroekonomia. 14:53 Tusk: Moje doświadczenie mówi mi, że tempo pracy nad ustawą wynika z wielu komplikacji i uzależnień międzynarodowych.

Jeśli mogę prosić pana (Horałę) o odwagę cywilną. O czym ma świadczyć pańskie pytanie?

W odpowiedzi przewodniczący rozpoczął wyliczanie czasu prac nad ustawami finansowymi.

Świadek stwierdził, że PiS-owi zajęło dwie noce "zgwałcenie konstytucji", a o VAT przez dwa lata nawet nie pomyślał (za premiera Kaczyńskiego). 14:51 Tusk: Prawda jest taka, że walka z wyłudzeniami i zwykłą przestępczością na tym obszarze, to jest walka na poziomie operacyjnym. Wszystkie dokumenty pokazują, jak ciężko ludzie w służbach pracowali. 14:48 Tusk: Już wielokrotnie proponowałem, żeby odczytać wszystkie działania, które podejmował minister Rostowski. Tu nie ma problemu, że minister nic nie robił. Tu jest różnica jedynie w ocenie, czy było to wystarczające.

Minister Rostowski inaczej oceniał problem. Podjął działania na dwa, na trzy lata zanim ten najbardziej ostrzegawczy raport komisji się ukazał. Jeśli byście państwo uczciwie sięgnęli do swojej pamięci, do roku 2010, 2011, 2012. Wszyscy byliście aktywni w sferze publicznej. Na ile wasze emocje angażował wówczas ten problem? Nie mówię, że byliście odpowiedzialni za te sytuacje.

Kiedy wspominałem, że PiS było sceptyczne wobec ustaw ws. odwróconego VAT-u, to nie oskarżałem PiS-u, że wspierał mafię VAT-owską, choć wy pewnie byście tak o nas powiedzieli. 14:45 Janowska: Czy miał pan zaufanie do ministra Rostowskiego? On twierdził, że nie do końca wierzy w istnienie problemu. Mam wrażenie, że on niekoniecznie przekazywał panu takie informacje, bo on sam nie wierzył.

Tusk: Miałem świadomość. Miałem oczekiwanie, aby niezależnie od tego jak minister ocenia skalę problemu, stanął na wysokości zadania. Miałem wrażenie, że był w to naprawdę zaangażowany.

Pamiętam rozmowę z szefem Rady Gospodarczej Bieleckim, który rekomendował ministrowi, że to był priorytet. 14:43 Tusk: Problem nadużyć i wyłudzeń głównie VAT był przedmiotem troski Rady Ministrów. Choćby ustawa dotycząca odwróconego VAT-u. Sam tytuł brzmi bardzo egzotycznie: "VAT odwrócony na złom". Paradoksalnie świadczy to o tym, że bardzo poważnie to traktowaliśmy. 14:42 Janowska: Jak często interesował się pan nowelizacją ustawy o wpływach z podatków pośrednich?

Tusk: Miałem większe zaufanie do kompetencji moich urzędników, niż do swojej wiedzy merytorycznej. Jeśli traciłem zaufanie do ministra, to zmieniałem ministra. Nie sposób rządzić na dłuższą metę, jeśli się nie ma zaufania do ministrów. 14:40 Janowska: Czy wśród doradców strategicznych poruszana była kwestia luki VAT-owskiej?

Tusk: Nie wiem. Trzeba będzie spytać samych ministrów, oni będą bardziej kompetentni. 14:37 Świadek przez dłuższy czas tłumaczył posłance Janowskiej zasadę dyskontynuacji. 14:35 Tusk: Proszę się nie dziwić, że po doświadczeniach dwuletnich rządów PiS-u 2005-2007, że to zaufanie było ograniczone. Mówię tutaj o ogólnej atmosferze. 14:32 Liczne pytania posłanki Janowskiej Donald Tusk kwituje ironią lub żartami, choć w pewnym momencie podkreślił, że nie chce robić sobie dowcipów. W końcu zmienił strategię na wyjaśnianie odpytującej go polityk zasad funkcjonowania rządu. 14:26 Po kolejnym pytaniu dotyczącym afery hazardowej, czyli tematu niezwiązanego z komisją ds. VAT, Donald Tusk wytknął obecnej władzy aresztowanie w świetle kamer ministra Kapicy, który według niego "z narażeniem życia swojego i rodziny" podjął walkę z mafią hazardową. Przypomniał, że chwilę później ów minister został wypuszczony.

W maju 2018 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał zatrzymanie Jacka Kapicy za niezasadne. 14:22 Tusk: Komisje śledcze powinny powstać w sprawie Falenty, szantażowania prezydenta, handlu węglem. Nie sądzicie, że to jest oburzające? 14:21 Tusk: Po aferze hazardowej miała miejsce komisja śledcza. To była ta, która zgodnie z duchem i z istotą komisji, ma na celu wspomóc opozycję w zbadaniu rzeczy złych, które robi władza. Bo istnieje domniemanie, że władza nie będzie zainteresowana. Zgodziłem się na komisję, która mnie badała i moich ministrów.

Mówię to dlatego, by przywrócić wiarę ludzi w to, że w Polsce kiedyś było i znów będzie normalnie.

Władza, która rządzi już 4 lata, która ma prokuraturę, jeszcze ani razu mnie nie przesłuchała. Nie mówię o komisji śledczej, która jest dla telewidzów. Mówię o prokuraturze. 14:19 Tusk: Tak jak wszyscy czujemy, zawsze byłoby lepiej, gdyby było szybciej i intensywniej. Tych projektów było jednak wiele. Ja uważam, że sytuacja dzisiejsza - którą uważacie za dobrą - ma także korzenie w tych działaniach, które podjęli moi ministrowie. 14:17 Tusk: To nie jest tak jak w firmie, czy czasami partii politycznej, że się w sposób prosty egzekwuje. To jest proces.

Moim oczekiwaniem było, żeby te procedery ukrócić wszelkimi możliwymi metodami: cyfryzacją, współpracą z prokuraturą i wnioskami legislacyjnymi. 14:15 Tusk: Nie było potrzeba współpracy premiera. Skuteczność można oceniać różnie. 14:14 Janowska: Czy przedmiotem spotkań z szefami służb był temat np. podatków pośrednich?

Tusk: Nie przypominam sobie, by takie spotkania się odbywały z moim udziałem. 14:12 Janowska: Co było przyczyną tego, że osobiście koordynował pan działalność służb?

Tusk: Oczywiście wysokie kompetencje moje.

Generalnie premiera trzeba traktować jako primus inter pares, przynajmniej w rządzie. 14:11 Pytania zadaje poseł Janowska 14:11 Tusk: Musi być coś zastanawiającego w tym, że kiedy Polska wróciła na drogę dobrej koniunktury, tę stawkę utrzymano. Cytując klasyka: podwyższyłem, ale się nie cieszyłem. Ale kompletnie nie rozumiem, czemu nie można było wrócić do niższej stawki VAT-u. 14:09 Tusk o podwyżce VAT: To było najtrudniejsze rozwiązanie w roli premiera. Traktuje pańskie pytanie jako trafne. Było to działanie podjęte w celu walki z kryzysem finansowym.

My wtedy walczyliśmy, żeby Polskę utrzymać nad powierzchnią wody, a nie, żeby wpadła pod wodę, jak większość państw Unii Europejskiej. 14:07 Parda: Czy będąc przewodniczącym Rady Europejskiej, wydawał pan polecenia pani premier Kopacz?

Tusk: Trzeba znać panią premier, żeby wiedzieć, że tego pytania nie trzeba zadawać. 14:06 Tusk: Z oczywistych względów kontakty z podmiotami gospodarczymi to było Ministerstwo Gospodarki. Ja nie uczestniczyłem w spotkaniach Rady Gospodarczej. Z zasady unikałem kontaktów z przedsiębiorcami. 14:05 Parda: Czy te spotkania miały charakter ukryty?

Tusk: Jeśli coś działo się w KPRM, brały w tym udział posłowie, to nie sądzę, żeby to miało charakter tajny czy konspiracyjny. 14:04 Parda: Czy spotkania były protokołowane?

Tusk: Chyba bym pamiętał, gdyby ktoś próbował z tego spotkania uczynić substytut ministerstwa czy komisji sejmowej. Według mojej wiedzy te spotkania miały charakter wyłącznie techniczny - żeby uniemożliwić "mijanie" urzędników rządowych i posłów. Uznaliśmy, że łatwiej będzie, jeśli się zastosuje tego typu formy. 14:02 Tusk: Polegałbym w ciemno na kompetencjach ministra Berka. 13:53



12:58 - Wiem, że kwestia paliw była kwestią palącą, minister finansów przykładał do tego wielką wagę, głównie ze względu na brutalny charakter tej przestępczości - powiedział Donald Tusk podczas przesłuchania. 12:52 Kazimierz Smoliński zapytał Donalda Tuska, czy „zgadza się z poglądem ministra Rostowskiego, który raporty ABW określa jako opinie". – Generalnie używałbym innych sformułowań. Z oczywistych względów każdemu zalecałbym poważne traktowanie opinii, raportów czy analiz przygotowanych przez służby specjalne, nawet jeśli nie zawsze z tymi ocenami się zgadzamy. To, że ktoś się nie zgadza z oceną ABW to też nie jest grzech śmiertelny – stwierdził Donald Tusk. 12:45 - Nie widzę w tym nic niestosownego, że na pisma dotyczące problemów podatkowych, które były kierowane np. do premiera Piechocińskiego lub do mnie, odpowiadał minister finansów lub jego urzędnicy - poinformował Donald Tusk. 12:38 - Miałem świadomość i ona była zbudowana na takich oczywistościach, że Ministerstwo Finansów w porozumieniu z innymi służbami państwowymi, codziennie boryka się z tym problemem i walczy z wyłudzeniami vatowskimi, akcyzowymi - powiedział Tusk. 12:29 - Wszystkie ekipy, każda po kolei, potwierdzi, że budowanie prawa to nie jest coś, co można z robić z dnia na dzień - stwierdził Tusk. 12:22 Przesłuchanie Donalda Tuska w mediach społecznościowych skomentowała Krystyna Pawłowicz.



twitter.com 12:21 - Czy pan czytał informację ABW na temat oszustw VAT typu „znikający podatnik” (...) adresowanych do pana, ministra Rostowskiego, Cichockiego, Arabskiego? – zapytał Kazimierz Smoliński. Donald Tusk stwierdził, że do biura docierały tysiące dokumentów. - Czy pamiętam treść dokumentu sprzed 10 lat? Nawet pan by mi nie uwierzył – dodał były premier. 12:20 Pytania zadaje Kazimierz Smoliński z PiS. 12:18 Od początku przesłuchania przewodniczący Horała liczy wypowiedzi Donalda Tuska, które ocenia jako wycieczki personalne. Doliczył się już kilkunastu. 12:12 Marcin Horała zapytał przewodniczącego Rady Europejskiej, kto polecił Jacka Rostowskiego na stanowisko ministra finansów. – Moja intuicja – odpowiedział były premier. 12:05 - Nie byłem nachalny, jeśli chodzi o to przesłuchanie. Nie traktuję mojej obecności jako występu na arenie - powiedział Donald Tusk. Dodał, że pojawił się na przesłuchaniu, "nie dlatego, że wierzy w dobre intencje Horały", ale z szacunku do instytucji państwowych. 11:57 - Czy jest cenzura na rozmowę o vacie i wyłudzeniach vatu w latach 2015-2019? – zapytał Donald Tusk. - Czy ja panu przewodniczącemu odbieram głos jak o tym mówi? Pan o tym mówi - odpowiedział Marcin Horała. 11:51 - Chciałbym, żeby przesłanie płynące z państwa pracy było uczciwe. Chciałbym, żebyśmy uczciwie mówili o tym, że decyzje dotyczące zmian w vacie nigdy nie były i nie będą „czarno-białe” - powiedział Tusk. 11:48 Donald Tusk stwierdził, że nie jest „ekspertem od VAT-u” i „nie chce w żaden sposób odgrywać roli eksperta”. – Natomiast dość dobrze rozumiem logikę procesów powiedziałbym szerszych i głębszych, z racji chociażby sprawowanej przez lata funkcji. Dlatego ja bym nie formułował żadnych dwuznacznych insynuacji ani tym bardziej oskarżeń, pod adresem tych, którzy dziś Polską rządzą, którzy dość gorliwie przeciwstawiali się także w konkretnych głosowaniach tzw. „odwróconemu VAT-owi”, bo oni mieli także pewne argumenty - stwierdził były premier polskiego rządu. 11:43 - Nie było komunikatu, który by ukierunkowywał moją uwagę na konkretny asortyment. Natomiast to, że w wyłudzeniach VAT-owskich następuje zmiana branż, to była wiedza dość oczywista i nie wymagała szczególnych studiów – powiedział Tusk . 11:37 Horała zapytał Tuska jak wytłumaczy sytuację, w której „tak jakby ktoś więcej zarabiał, dostał wyższą pensję i zapłacił mniej PIT-u jednocześnie". – Nie analizowałem tego zjawiska – odpowiedział Tusk. – Brakowało kilkadziesiąt miliardów w budżecie i państwo tego nie analizowali? – dopytywał przewodniczący komisji. – Nie, pan mnie pytał o bardzo konkretną i dość fałszywie przedstawioną tezę – odpowiedział Tusk. 11:28 Donald Tusk prosi o wskazanie daty raportu, na który powołuje się Marcin Horała. Przewodniczący odpowiada, że są to raporty Komisji Europejskiej. 11:25 - Nie zaryzykowałbym tezy, że dziś premier Morawiecki, czy prezes Kaczyński zajmują się grabieżą Polaków, a takie tezy były formułowane pod adresem mojego rządu - stwierdził Tusk. 11:21 - Kłopot także w tej narracji, którą państwo zaproponowaliście jako komisja, ale która jest konsekwencją narracji politycznej, bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że komisja pracuje na zamówienie polityczne dzisiaj rządzącej partii. Kłopot polega na tym, to jest kłopot raczej szanownej komisji i zleceniodawcy tej pracy, że jeśli byśmy założyli, że mieliśmy do czynienia ze szczególnym, wyjątkowym na skalę europejską i w sensie historycznym zjawiskiem wyłudzenia VAT (…), to musielibyśmy przyjąć ten sposób nazywania tego problemu do ostatnich trzech lat – powiedział Donald Tusk. 11:17 - Problem polega na tym, że mamy do czynienia dziś, tak jak w przeszłości, z wyłudzeniami VAT-u. Mamy też do czynienia z próbą przewidywania, opisywania na podstawie pewnych nie do końca pełnych danych, jak wygląda tzw. luka watowska – powiedział Donald Tusk. 11:13 - Nie lekceważąc w żadnym stopniu, w najmniejszym stopniu, tego zjawiska na naszym krajowym podwórku, chcę wyraźnie podkreślić, że Polska nie była tutaj przypadkiem szczególnym czy wyjątkowym – dodał były premier polskiego rządu. 11:11 Marcin Horała zapytał, kiedy Donald Tusk dowiedział się o tym, że mamy w Polsce "poważny problem z wyłudzeniami podatku VAT". – Po pierwsze nie mogę się zgodzić z tezą zawartą w pytaniu. Sytuacja, która miała miejsce w Polsce, miała miejsce i ma miejsce dzisiaj w wielu państwach w UE. Zmienność natężenia tego zjawiska jest charakterystyczna ze względu na system panujący w UE i specyfikę podatku VAT. Dlatego trudno o sytuacji w Polsce, o wyłudzeniach w podatku VAT mówić jako o jakimś konkretnym zdarzeniu o wyjątkowo masywnym nasileniu. Mieliśmy, mamy i obawiam się będziemy mieli w przyszłości tego typu zdarzenia zarówno w naszym kraju jak i UE – powiedział Donald Tusk. 11:05 Donald Tusk został poinformowany o prawach, które przysłuchują zeznającemu w czasie przesłuchania.

Przypomnijmy – Donald Tusk miał zostać przesłuchany przez sejmową komisję śledczą ds. VAT-u w środę 29 maja 2019 roku. – Mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa – stwierdził 28 maja przewodniczący Rady Europejskiej, wyjaśniając przyczynę swojej nieobecności.

Przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT Marcin Horała już w drugiej połowie kwietnia oceniał, że Donald Tusk jest świadkiem „niezwykle istotnym”, ponieważ jako szef partii decydował o tym, jakie ustawy były wprowadzane, natomiast kierując polityką państwa „decydował w kwestii tego, czy problemy związane z luką VAT-owską są istotne i czy należy im przeciwdziałać”.

