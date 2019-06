Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Do sieci wyciekło zdjęcie twarzy podejrzanego 22-latka

Na facebookowym profilu Łączy nas Świdnica pojawiło się zdjęcie mężczyzny, który jest podejrzany o zamordowanie 10-letniej Kristiny. Fotografia została najprawdopodobniej zrobiona w sali przesłuchań w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. 22-latek siedzi na krześle w koszulce i bokserkach, ma skrępowane ręce i nogi. Zdjęcie w oryginale pokazywało całą twarz mężczyzny. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto jest autorem fotografii i w jaki sposób trafiło ono do sieci. Policja publikowała jedynie wideo z momentu zatrzymania podejrzanego, na którym nie widać jego twarzy. Po kilku godzinach zdjęcie zostało usunięte z Facebooka, jednak do tej pory udostępniło je na swoich profilach w mediach społecznościowych kilka tysięcy internautów.

– Mamy informację o tym wycieku i będziemy podejmowali działania. W tym zakresie odbędzie się osobne postępowanie. Doszło do przestępstwa, bo to jest ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego – powiedział Onetowi prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.



Morderstwo Kristiny

Ciało 10-letniej dziewczynki znalazł przypadkowy przechodzeń w czwartek 13 czerwca sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny. Tego samego dnia dziewczynka wyszła ze szkoły i nie wróciła do domu. W związku z tym rozpoczęto jej poszukiwania. Sekcja zwłok 10-latki została wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Prokuratura podała, że przyczyną zgonu dziecka były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Ujawniono też ślady świadczące o tym, że zbrodnia miała podłoże seksualne.

Do zatrzymania podejrzanego doszło w niedzielę we Wrocławiu. Rzecznik KGP Mariusz Ciarka przekazał, że od początku policjanci wytypowali jednego z mężczyzn. Mężczyzna był przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy do późnych godzin nocnych. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Głównej Policji poinformował, że mężczyzna przyznał się do winy. – Kolejna czynność to będzie wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie i miejmy nadzieje, że po tak okrutnej zbrodni mężczyzna nie opuści zakładu karnego przez wiele lat. Mężczyzna, który działa w ten sposób miał z góry wszystko zaplanowane, ale nie mogę mówić o motywach. Nie mówimy o przypadkowości, nie mówimy o działaniu w afekcie. To okrutna, zaplanowana zbrodnia – podkreślił.

Relacje między matką a podejrzanym

Odnosząc się do relacji pomiędzy mężczyzną podejrzanym o morderstwo a matką dziecka, Ciarka wskazał, że nie był to raczej jej partner. Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że mężczyzna miał dobrze znać matkę dziewczynki. Kobieta przeprowadziła się z trójką swoich dzieci na Dolny Śląsk niecały rok temu. Wcześniej mieszkała w Irlandii. Po rozstaniu z ojcem dzieci postanowiła wrócić do rodzinnego domu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 22-latek był zazdrosny o 10-latkę, bo miała ona stać na drodze do jego szczęścia z kobietą. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa służby nie chcą na razie podawać do wiadomości publicznej tożsamości podejrzanego.

