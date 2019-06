Jarosław Kaczyński świętuje 70. urodziny. Zobacz memy z prezesem PiS!

Jak dowiedział się „Wprost”, w partii rządzącej szykuje się wielka feta z okazji okrągłych urodzin Jarosława Kaczyńskiego. Z tej okazji przypominamy memy z udziałem polityka, a zainteresowanych odsyłamy do tekstu o hucznym świętowaniu, jakie szykuje się w PiS.

Kaczyński a film Vegi

Ostatnio głośno było o prezesie PiS w kontekście filmu, nad którym pracuje Patryk Vega. – Mamy do czynienia z coraz jawniejszymi, coraz wyraźniej pokazywanymi – pewnie państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Vegi – hejtem, przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu, ataku na zasadzie: nie liczą się żadne fakty, a w każdym razie fakty są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – powiedział w sobotę 15 czerwca Jarosław Kaczyński cytowany przez Wirtualne Media.

Prezes PiS zaznaczał, że członkowie jego ugrupowania czasami zachowują się w sposób naganny, ale takie incydenty są karane. – Ten film, który ma być pokazywany, wokół którego teraz już się toczy kampania reklamowa, ma właśnie pokazać nas – a przy okazji ze względów socjotechnicznych jest tam element dotyczący innych, ale to naprawdę tylko socjotechnika, żeby to było skuteczniejsze – jako ludzi złych, zdemoralizowanych, ludzi którzy nie służą Polsce, ludzi którzy w gruncie rzeczy dopuszczają się różnego rodzaju bezeceństw – dodał.

Na odpowiedź reżysera nie trzeba było długo czekać. – Tak, macie się czego bać, bo jak sam pan powiedział politycy nie są aniołami i ja to właśnie pokazuję w moim filmie. Widzę, że bardzo wnikliwie zapoznał się pan ze scenariuszem filmu „Polityka”. Chciałbym podkreślić, że scenariuszem wykradzionym. Cieszę się, że odnosi się pan do filmu, ale według mojej wiedzy jest on jeszcze nieskończony i nadal trwają prace – powiedział Patryk Vega. W ten sposób reżyser odniósł się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas Zjazdu Klubów Gazety Polskiej. Reżyser pokazał także kadr z filmu, na którym widać aktora Andrzeja Grabowskiego wcielającego się w filmie w rolę prezesa PiS.