Na ten dzień czekali wszyscy uczniowie. Koniec szkoły oczami internautów

Na ten dzień czekali z niecierpliwością wszyscy uczniowie. Po odebraniu szkolnych świadectw podsumowujących cały rok nauki, w końcu będzie można odłożyć zeszyty i podręczniki i wyjechać na wakacje. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów mogą się cieszyć wyjątkowo długimi wakacjami, które potrwają do 31 sierpnia. Dla wielu uczniów, którzy ukończyli w tym roku gimnazja lub szkoły podstawowe początek wakacji będzie jednak niezwykle stresujący z uwagi na rekrutację do liceów i techników. Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego będzie opóźnione o jeden dzień z uwagi na to, że 1 września wypada w niedzielę.

Dłuższe wakacje to efekt zapowiedzi premiera