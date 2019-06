Na ten dzień czekali wszyscy uczniowie. Koniec szkoły oczami internautów

Na ten dzień czekali z niecierpliwością wszyscy uczniowie. Po odebraniu szkolnych świadectw podsumowujących cały rok nauki, w końcu będzie można odłożyć zeszyty i podręczniki i wyjechać na wakacje. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów mogą się cieszyć wyjątkowo długimi wakacjami, które potrwają do 31 sierpnia. Dla wielu uczniów, którzy ukończyli w tym roku gimnazja lub szkoły podstawowe początek wakacji będzie jednak niezwykle stresujący z uwagi na rekrutację do liceów i techników. Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego będzie opóźnione o jeden dzień z uwagi na to, że 1 września wypada w niedzielę.

Dłuższe wakacje to efekt zapowiedzi premiera

Dłuższe wakacje to efekt zapowiedzi premiera. Chociaż początkowo zakończenie roku szkolnego planowano na 21 czerwca, to jednak wakacje rozpoczną się już 19 czerwca. Premier w sobotę 18 maja pojawił się m.in. w Zawierciu, gdzie mówił o rządowym rozporządzeniu, zgodnie z którym rok szkolny zakończy się wcześniej. – Często dostaję listy, telefony, smsy od znajomych, od ludzi, którzy mówią, że w tym roku szkolnym koniec roku wypada nieszczęśliwie, w piątek po Bożym Ciele 21 czerwca. To znaczy, że czwartek, piątek, sobota, niedziela mogłyby być wolne – tłumaczył premier. O swojej decyzji szef rządu poinformował również na Twitterze. Wspomniał, że wcześniejszego zakończenia roku szkolnego „oczekiwali rodzice, nauczyciele i uczniowie”. „Po co utrudniać, jak można ułatwić. No i wakacje będą dłuższe” – podsumował.

