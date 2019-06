Kinga Rusin rozebrała się „w słusznej sprawie”. Wyjaśniamy, o co chodzi

Kinga Rusin opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które w mig zaczęło rozchodzić się w mediach społecznościowych. Dziennikarka jest na nim naga i zasłania się naręczem anturium. „Rozebrałam się w słusznej sprawie, na łamach »Vivy«” - napisała gwiazda TVN dodając, że to element promocji inicjatywy Zielone serca.

Kinga Rusin wraz ze swoim partnerem Markiem Kujawą zainicjowała projekt Zielone serca. Jak tłumaczy, jest to społeczność osób, które chcą chronić polską przyrodę i środowisko naturalne. Jedną tylko »ustawą Szyszki« wycięto w ciągu kilku miesięcy 3 miliony drzew (w tym z obszarów chronionych)! Niszczy się parki narodowe, zatruwa powietrze i wodę, zabija dzikie zwierzęta, w tym gatunki chronione! Decyzje rządzących doprowadzają nas na skraj katastrof ekologicznych. Brakuje nam wody pitnej, nie mamy czym oddychać! Zniszczona natura to zniszczone zdrowie i krótsze życie. Zniszczona natura to brak wody, brak czystego powietrza, brak cienia. Zniszczona natura to wyższe ceny żywności. Zniszczona natura to brak miejsc wypoczynku dla ciebie i twojej rodziny. Zniszczona natura to mniejsze zyski z turystyki dla Polski - tłumaczy dziennikarka.