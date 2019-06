Na Śląsku walczą z krocionogami. „Wydzielają nieprzyjemny zapach”

„Mają po kilka centymetrów długości, dziesiątki szybkich nóg, wydzielają nieprzyjemny zapach i gromadzą się w wielkich grupach na ścianach budynków. To krocionogi, które atakują w ostatnich dniach również w Ogrodzieńcu. Ochotnicza Straż Pożarna Kiełkowice ruszyła do walki z »pełzającym problemem«. Akcja została przeprowadzona przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu. Przedsięwzięcie było nadzorowane przez Sztab Kryzysowy przy UMiG Ogrodzieniec” – poinformowała gmina Ogrodzieniec na Facebooku. Strażacy przekazali z kolei na swoim profilu, że ich działania polegały na stosowaniu specjalnego oprysku zwalczającego krocionogi. Z relacji mieszkańców wynika, że takie akcje przynosiły poprawę.

Czym są krocionogi?

Krocionogi są przedstawicielami wijów z gromady dwuparców. Jak podaje gazeta.pl, lubią wilgoć więc przy wysokich temperaturach panujących na zewnątrz szukają schronienia pod doniczkami, liśćmi czy nawet w piwnicach. Mogą przenosić bakterie, a wydzielana przez krocionogi substancja może mieć działanie rakotwórcze. Przedstawiciele tego gatunku nie atakują jednak ludzi.

Z podobnymi problemami co mieszkańcy gminy Ogrodzieniec, zmagali się przed laty lublinianie. Dr Grzegorz Kania z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mówił wówczas, że chociaż krocionogi nie atakują ludzi, to nie są całkowicie bezpieczne dla człowieka. – Z moich badań wynika, że przenoszą bakterie, które mogą doprowadzić do zapalenia płuc oraz zaburzeń przewodu pokarmowego. A jeśli dotkniemy krocionoga może to spowodować miejscowe zapalenie skóry – przyznał dr Kania w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”.

