Zmiany w Stowarzyszeniu Wiosna. Wybrano nowego prezesa

Od wielu miesięcy trwa walka o władzę w Stowarzyszeniu Wiosna. Jeszcze na początku lutego na czele organizacji stała Joanna Sadzik, która została jednak szybko odwołana. Jej miejsce zajął ks. Grzegorz Babiarz, który również nie zdążył nacieszyć się piastowanym stanowiskiem. Zgodnie z rozporządzeniem sądu, duchowny miał być wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie widniał jako prezes Stowarzyszenia Wiosna. Jak podaje RMF FM, 19 czerwca wybrano na to stanowisko Annę Wilczyńską, która jest długoletnią działaczką Stowarzyszenia. Jako wiceprezesów wskazano z kolei Łukasza Słoniowskiego, Annę Korzycką oraz Dominikę Lagier-Gniłkę.

Sama Wilczyńska w rozmowie z RMF FM powiedziała, że wybrany zarząd to „zarząd porozumienia”. – Kiedy rozmawialiśmy o przyszłości Wiosny, słowo „porozumienie” padało chyba najwięcej razy na tej sali. To jest to, czego chcemy, do czego została powołana Szlachetna Paczka – żeby łączyła ludzi. I my dzisiaj, długo obradując, chcieliśmy wybrać mądre rozwiązanie, dzięki któremu znowu będziemy łączyć – stwierdziła. – Zdaję sobie sprawę (...), że przed nami jest jeszcze większe wyzwanie niż te, które do tej pory nosiliśmy na swoich barkach – dodała.

Dymisja ks. Stryczka

We wrześniu ubiegłego roku na portalu Onet ukazał się artykuł Janusza Schwertnera na temat prezesa stowarzyszenia Wiosna, księdza Jacka Stryczka. Wynikało z niego, że duchowny, który odpowiadał wówczas m.in. za organizację akcji „Szlachetna Paczka”, miał poniżać i szantażować swoich współpracowników. „Nie zgadzam się z zarzutami postawionymi w artykule Onetu. Uważam, że tekst jest jednostronny, emocjonalny, a przez to nieprawdziwy. Trudno jest z nim polemizować, ponieważ w tekście znajdują się wypowiedzi osób, które w żaden sposób nie zostały zweryfikowane. Zabrakło w nim także wielu naszych wyjaśnień” – napisał ks. Stryczek na Facebooku.

Trwa śledztwo, które ma wykazać, czy w stowarzyszeniu dochodziło do mobbingu. 21 września ks. Stryczek podał się do dymisji. Stanowisko prezesa stowarzyszenia Wiosna objęła Joanna Sadzik. W poniedziałek 4 lutego 2019 roku walne zgromadzenie już w pierwszej minucie posiedzenia, odwołało dotychczasową prezes stowarzyszenia Joannę Sadzik. Z ustaleń dziennikarzy wspomnianego portalu wynika, że wnioskowały o taką decyzję osoby „kojarzone z księdzem Stryczkiem". Następnie zaproponowano, aby funkcję prezesa objął ksiądz Grzegorz Babiarz. Jak informuje Onet, ksiądz Babiarz to znajomy księdza Stryczka, a do zmiany władzy w stowarzyszeniu doszło „w atmosferze skandalu”. Zarząd Stowarzyszenia Wiosna podał się do dymisji. Wolontariusze chcieli, by na stanowisko prezesa wróciła Joanna Sadzik. 11 lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o odwołaniu Grzegorza Babiarza z funkcji prezesa zarządu Stowarzyszenia Wiosna. Na prezesa powołano Joannę Sadzik, która odwołana z tej funkcji została na początku lutego. Zdaniem ks. Babiarza działania te były bezprawne.