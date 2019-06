Płk Mazguła nazwał Kaczyńskiego „siewcą nienawiści”. Wezwała go policja

„Adamowicz zaatakowany nożem na scenie WOŚP w Gdańsku. J. Kaczyński, ty wyzwolicielu narodowego jadu i podziałów, ty siewco nienawiści, jesteś odpowiedzialny za tą i inne agresje w naszym społeczeństwie. Ty wyzwolicielu narodowego jadu i podziałów” – napisał płk Adam Mazguła na Twitterze tuż po ataku na prezydenta Gdańska. Wpis wprawdzie został później usunięty, ale jego screen wciąż znajduje się w mediach społecznościowych.

Został przesłuchany, ale zdania nie zmieni

Płk Mazguła poinformował 19 czerwca na Facebooku, że został wezwany przez policję. „Wezwała mnie policja, aby dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przesłuchać na okoliczność mojego stwierdzenia, że Jarosław Kaczyński jest wytwórcą jadu i nienawiści wśród Polaków i odpowiada za atmosferę, która doprowadziła do morderstwa Pawła Adamowicza. Zarzutu jeszcze mi nie przedstawiono, ale zobaczy” – napisał wojskowy.

W rozmowie z Wirtualną Polską płk Mazgułą zdradził szczegóły przesłuchania. Powiedział, że policjant zapytał to o to, dlaczego „zionie nienawiścią” do Jarosława Kaczyńskiego i „namawia do porachunków” , chociaż według wojskowego nic takiego w jego twitterowym wpisie się nie pojawiło. Dodał, że złożył obszerne wyjaśnienia oraz opisał „historię zorganizowania na niego nagonki w mediach przez partyjnych urzędników PiS, którzy nazywali go ubekiem i żołdakiem Jaruzelskiego, niezgodnie z prawdą” .