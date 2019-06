Procesje z okazji Bożego Ciała. Hierarchowie mówili o LGBT, profanacjach i atakach na Kościół

Choć Boże Ciało to uroczystość liturgiczna, która ma na celu uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, hierarchowie Kościoła wykorzystali to święto do tego, aby wygłosić kazania nawiazujące do polityki i bieżących wydarzeń w Polsce.

Abp Marek Jędraszewski sporą część swojego kazania poświęcił kwestiom LGBT. – Wprowadzane przez niektóre samorządy do polskich szkół: karta LGBT i instrukcje WHO, dotyczące tak zwanego wychowania seksualnego młodzieży i dzieci, w tym także bardzo małych dzieci, są w istocie rzeczy programami ich deprawacji i wprost uderzają w tę prawdę o człowieku, którą swoim nauczaniem i swoimi cudownymi znakami, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem objawił nam Pan Jezus – mówił metropolita krakowski. – Uderzają wprost w prawdę o małżeństwie i rodzinie jako związku kobiety i mężczyzny. Uderzają w prawdę o dzieciach, które należy kochać i właśnie od nich uczyć się wewnętrznej prawości i czystości serca – dodał hierarcha. „Przepraszamy także za grzechy pochodzące z wnętrza Kościoła” Z kolei kardynał Kazimierz Nycz podczas centralnej procesji w Warszawie mówił o "mszy" odprawionej przez Szymona Niemca przed Paradą Równości. – Wierni śpiewali suplikację, będącą przebłaganiem i przeproszeniem dla Pana Boga za grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu, profanacji mszy św., parodii procesji Bożego Ciała, jakie to wydarzenia miały miejsce na ulicach naszych miast. Ale śpiewając suplikację, przepraszamy dzisiaj także za grzechy pochodzące z wnętrza Kościoła, a więc za nasze grzechy, osłabiające siłę naszego świadectwa dawanego Chrystusowi wobec współczesnego świata, do którego jesteśmy posłani – powiedział. Metropolita warszawski podkreślił, że trwanie przy Jezusie jest jednym z najbardziej autentycznych doświadczeń naszego bycia Kościołem. „Gdzie byłabyś Polsko, gdyby nie Kościół?” Z kolei abp Sławoj Leszek Głódź stwierdził w trakcie procesji z okazji Bożego Ciała, która przeszła ulicami Gdańska, że Kościół znalazł się dziś pod ostrzałem nihilistycznych ideologii, za którymi idzie obdzieranie z autorytetu, społecznego szacunku i godności. – Trzeba pytać, szczególnie dziś, gdy Kościół staje pod pręgierzem laickich, libertyńskich i kosmopolitycznych środowisk, gdzie byłabyś Polsko, gdyby nie Kościół, w którym naród znajdował przestrzeń wolności do swoich aspiracji? Gdzie byś była, jaka byś była, a raczej czy byś była? Wielu z nas, zdaje się, już na dobre zapomniało, że w latach 50., 60., 70. i 80. Kościół katolicki postawił tamę agresywnemu komunizmowi, chociaż najczęściej padał jego ofiarą – mówił gdański metropolita. – I przepraszamy Cię Chryste za ludzką małość, za akty profanacji i bluźnierstwa, które dokonali nasi rodacy. Przecież i oni zostali odkupieni Twoją zbawczą ofiarą. Przepraszamy z wiarą, w siłę Twego przebaczenia, wierząc w moc Twojej miłości, która w ostatecznym rachunku zwycięża – dodał abp Głódź. Czytaj także:

Boże Ciało – od herezji do jednego z głównych świąt Kościoła