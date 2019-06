Gwiazdy poddały się operacji zmiany płci. Patrząc na zdjęcia, trudno w to uwierzyć

Kamila Warzecha

Uczestniczka 6. edycji programu "Top Model". Urodziła się jako chłopiec, a podczas nagrań do programu była w trakcie operacji zmiany płci. - Urodziłam się jako Kamil. Zawsze mnie to irytowało, bo nim nie byłam, ale moje otoczenie wmawiało mi, że nim jestem. Wyobraźcie sobie, że ten Kamil, zagubione dziecko, chciało się bawić laleczkami i nosić sukienki. Ale nie mogło. W dzieciństwie niczego mi nie brakowało, miałam wszystko, ale nie miałam siebie - opowiadała.



Michalina Manios

Uczestniczka programu „Top Model” przyznała, że po urodzeniu miała żeńskie i męskie cechy płciowe. Nie posiada macicy, jednak psychicznie nigdy nie czuła się chłopakiem. Robi karierę w modelingu.



Anna Grodzka

Polska działaczka społeczna, przedsiębiorca i polityk, współzałożycielka Fundacji Trans-Fuzja, posłanka na Sejm VII kadencji. Pierwsza otwarcie transseksualna osoba w polskim parlamencie. Urodziła się jako Krzysztof i była w związku małżeńśkim z kobietą. Operację zmiany płci formalnie zakończoną w 2010 roku przeszła w klinice w Bangkoku



Buck Angel

Amerykański producent filmowy, aktor i choach. Od wielu lat zajmuje się walką o prawa osób LGBT.



Candis Cayne

Candis Cayne przyszła na świat w 1971 roku w Maui (Hawaje, USA) jako Brendan McDaniel. Około roku 1996 przeszła operację zmiany płci i oficjalnie stała się kobietą. W 1999 roku zagrała główną postać w niezależnym filmie "Mob Queen". Natomiast w 2001 roku wygrała konkurs Miss Continental. Popularność przyniosła jej drugoplanowa rola Carmelity w produkcji "Seks, kasa i kłopoty".



Carmen Carrera

Amerykańska aktorka i modelka. Na świat przyszła jako chłopiec - Christopher Roman. O tym, że jest osobą transseksualną opinia publiczna dowiedziała się w 2012 roku. Ma na swoim koncie występy w serialach takich jak "Cake Boss", "Bar Mitzvah" i "Beads & Oh Baby!. Była związana z Adrianem Torresem.



Chaz Bono

Syn piosenkarki Cher. Po urodzeniu żył jako kobieta. Początkowo myślał, że jest lesbijką. Przez wiele lat zmagał się z depresją i nadwagą. W 2010 roku sąd w Santa Monica uznał jego nową tożsamość



Lilly Wachowski

Gdy już przyzwyczailiśmy się do tego, że na twórców „V jak Vendetta” i „Atlasu chmur” trzeba mówić „rodzeństwo”, kolejną niespodziewaną informację ujawnił Andy Wachowski. Młodszy brat stwierdził, że czuje się kobietą i kazał na siebie mówić Lilly. - Wiedziałam, że w pewnym momencie będę musiała to ujawnić publicznie. Kiedy jest się osobą transgenderową to ciężko to ukrywać - tłumaczyła



Lana Wachowski

Fani kultowej trylogii „Matrix” nakręconej przez braci Wachowskich byli w szoku, kiedy Laurence w 2012 r. przeszedł operację zmiany płci i przyjął imię Lana.



Laverne Cox

Amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. Znana z roli Sophii Burset w serialu Netflix Orange Is the New Black, za którą została nominowana do nagrody Emmy jako pierwsza w historii aktorka transseksualna. Urodziła się jako Roderick Laverne Cox.



Caitlyn Jenner

Bruce Jenner, olimpijczyk oraz ojczym Kim Kardashian przeszedł proces zmiany płci. W jednym z wywiadów wyjawił, że od dziecka zmaga się z problemami z tożsamością płciową. - Bruce zawsze był kłamstwem - tłumaczył. Jenner spotkała się ze wsparciem ze strony swoich córek i pasierbic znanych z telewizyjnego reality show. "Jak pięknie! Bądź szczęśliwa, bądź dumna, żyj PO SWOJEMU!" - napisała Kim Kardashian. "Bądź teraz wolny piękny ptaku" - dodała Kendall Jenner.