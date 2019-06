Chodził po kolędzie do prostytutek i spowiadał na ulicy. Ks. Michał Misiak ekskomunikowany

Ksiądz Michał Misiak nie ograniczał się do podstawowych obowiązków duchownego. Oprócz spowiadania i odprawiania mszy prowadził także działalność skierowaną do ludzi młodych czy wykluczonych. Organizował tzw. Chrystoteki, czyli chrześcijańskie imprezy muzyczne. Nocą można było go spotkać na spacerach w Łodzi, podczas których spowiadał. Był zagorzałym przeciwnikiem dopalaczy, pomagał w budowie siłowni, a kiedyś poszedł z kolędą do agencji towarzyskiej. Ostatecznie wylądował w Jerozolimie, gdzie udał się wiosną za zgodą arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Zmienił wyznanie?

Jak podaje serwis pabianice.tv, ksiądz Misiak miał wrócić do Polski w czerwcu, by otrzymać nowe zadania duszpasterskie. Jest to czas, kiedy następują zmiany w parafiach a duchowni otrzymują kolejne przydziały. Charyzmatyczny kapłan nie będzie jednak posługiwał w Kościele katolickim, o czym poinformowała kuria łódzka w specjalnym oświadczeniu.

„Ksiądz Michał Misiak, kapłan Archidiecezji Łódzkiej na mocy kanonu 1364 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zaciągnął karę ekskomuniki latae sententiae. Tym samym został usunięty z urzędów kościelnych i zostało mu zabronione:

jakikolwiek udział posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej i w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;

sprawowanie sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmowanie sakramentów;

sprawowanie urzędów kościelnych, posług i jakichkolwiek innych zadań, bądź wykonywanie aktów rządzenia” – czytamy w komunikacie.

Co więcej, ks. Misiak nie może nosić teraz sutanny i szat liturgicznych. Zaciągnięcie ekskomuniki latae sententiae najczęściej wiąże się z herezją, odstępstwem od wiary czy schizmą, co mogło nastąpić w przypadku ks. Misiaka. Serwis pabianice.tv nieoficjalnie przekazał, że duchowny przyjął chrzest z wody w innym wyznaniu, wiążąc się z protestantami.

„Wierzę, że Michał wróci”