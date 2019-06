Kontrowersyjna wypowiedź kongresmenki USA o obozach koncentracyjnych. Tarczyński zaprosił ją do Polski

Alexandria Ocasio-Cortez to członkini Izy Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu polityk w transmisji na żywo na Instagramie wygłosiła kontrowersyjną tezę. Porównała ośrodki dla imigrantów, które znajdują się na południowej granicy USA, do obozów koncentracyjnych.

Na tę wypowiedź za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował Dominik Tarczyński. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaprosił kongresmenkę do Polski. „Powinna pani zdawać sobie sprawę, że NSDAP (naziści), która rządziła Niemcami, odpowiada za najmroczniejszy okres w historii mojego kraju i całego kontynentu, tworząc system obozów koncentracyjnych w celu eksterminacji tych, których uważała za podludzi lub za zagrożenie dla swoich imperialistycznych machinacji, w tym żydowskich i nieżydowskich Polaków” – napisał Dominik Tarczyński. „Kieruję do Pani gałązkę oliwną edukacji i będę uradowany, jeśli przyjmie Pani moją propozycję, by przyjechała Pani do Polski i naprawdę przyjrzała się obozom koncentracyjnym, dzięki czemu mogłaby Pani samodzielnie przekonać się, jak bardzo różnią się one od ośrodków dla imigrantów na amerykańskiej granicy” – dodał polityk.



Sprawą zajmują się nie tylko polskie media. Wypowiedź kongresmenki i rekcja polskiego polityka zostały również opisane m.in. w „The Jerusalem Post”.