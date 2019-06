Jelenia Góra. Nauczyciel nagrany podczas uprawiania seksu. Nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia doszło w połowie kwietnia. Jak podaje portal TVP Info, mężczyzna po zakończeniu zajęć szkolnych uprawiał przez internet seks ze swoją dorosłą partnerką. Nieznana osoba nagrała go podczas tej intymnej sytuacji. Filmik został udostępniony na jednym z portali społecznościowych. Chociaż został usunięty, powstało kilka kopii. Nagranie widziało wielu rodziców, a także część uczniów. Rada rodziców domagała się wyjaśnień w tej sprawie od dyrekcji szkoły. Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że nagrany mężczyzna jest prywatnie synem dyrektora placówki, który stwierdził, że nagranie powstało po to, aby go ośmieszyć i uniemożliwić pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję.

O sprawie zostało powiadomione Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz rzecznik dyscyplinarny. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się także jeleniogórska policja. Nagrany nauczyciel skierował do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wskazując, że nie wydał zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

Czytaj także:

Dziennikarska prowokacja na forum LGBT. Ponad 100 mężczyzn złożyło oferty seksualne 14-latkowi