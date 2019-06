W niedzielę w całej Polsce wierni będą odmawiać modlitwę wynagradzającą za profanacje

„W tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi Konferencji Episkopatu Polski wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy Świętej odśpiewać suplikację »Święty Boże, Święty Mocny… «” – czytamy w komunikacie abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Do modlitwy ekspiacyjnej, która odbędzie się w niedzielę 23 czerwca br. zachęcali biskupi również podczas uroczystości Bożego Ciała. – Chcemy w ten sposób przeprosić, przebłagać Pana Boga, za grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu, profanacji Mszy Świętej, parodii procesji Bożego Ciała. Te wydarzenia miały miejsce na ulicach naszych miast, także naszego – mowił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Z kolei abp Marek Jędraszewski pytał w swoim kazaniu, jak długo jeszcze będzie trwało przyzwolenie na hejt i mowę nienawiści w stosunku do ludzi wierzących oraz osób duchownych. Duchowny nawiązał m.in. do profanacji wizerunki Matki Boskiej podczas Marszu Równości w Gdańsku. – We Wrocławiu, gdzie kapłan został ugodzony nożem i poważnie raniony, trzeba o tym wyraźnie powiedzieć. Dość już mowy nienawiści i tworzenia atmosfery, która sprzyja atakom na ludzi wierzących – stwierdził abp Józef Kupny.