Morawiecki o emeryturze plus, Donaldzie Tusku i słowach RPO

W rozmowie z RMF FM premier mówił m.in. o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. – Żaden z kandydatów nie uzyskał większości, więc przez najbliższe dni czeka nas wiele rozmów bilateralnych. My chcemy, by głos Europy Środkowej był słyszany, a nasze interesy dobrze bronione. Zależy nam, by kandydat, który się pojawi m.in. na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, odzwierciedlał równowagę europejską. To musi być ktoś kto łączy, nie dzieli. Na kogoś takiego stawiamy – wyjaśnił. Na pytanie kto może zostać szefem Komisji Europejskiej, premier nie chciał jednak ujawnić żadnych nazwisk. Szef polskiego rządu dodał, że wariant, w którym to Donald Tusk miałby stanąć na czele Komisji Europejskiej nie był brany przez nikogo pod uwagę.

Donald Tusk szefem KE?

Mateusz Morawiecki odniósł się także do słów Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie zatrzymania 22-letniego Jakuba A., któremu postawiono zarzuty w związku ze sprawą morderstwa 10-letniej Kristiny z Dolnego Śląska. – To co przedstawił Adam Bodnar, to świat postawiony na głowie. Powiem RPO, żeby na dobrą sprawę potrafił swoje komentarze przyporządkowywać do różnych sytuacji. Chciałbym podziękować funkcjonariuszom policji za szybkie ujęcie tego mordercy – skomentował.

„Tzw. piątka jest skonstruowana wokół osi czasu życia człowieka”

Szef polskiego rządu zapewnił także, że jeśli PiS będzie kontynuowało rządy, to zobowiązuje się do wypłacania emerytury plus. – Tzw. piątka jest skonstruowana wokół osi czasu życia człowieka. Najpierw 500 Plus, żeby rodzinom było łatwiej wychować i wykształcić dziecko. Później młody człowiek kończy 18 rok życia, dla tych, którzy rozpoczynają pracę już od 1 sierpnia chcemy, żeby praca była bez podatku do 26 roku życia. Dla tych, którzy później decydują się na dziecko, znów jest 500 plus. Potem mamy obniżony ZUS, potem obniżony CIT. Obniżamy też PIT dla wszystkich Polaków – wyjaśnił.