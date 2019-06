Szokująca zbrodnia w Jabłonnej. Znaleziono ciało 37-latki, obok leżał miesięczny noworodek

Z informacji radia RMF FM wynika, że w Jabłonnie koło Legionowa na Mazowszu doszło do makabrycznej zbrodni. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 37-letniej kobiety. Obok leżało jej miesięczne dziecko. Zwłoki odnalazła siostra kobiety. Zaniepokojona brakiem kontaktu postanowiła dostać się do mieszkania przez zamknięte okno. Kiedy weszła do pokoju zobaczyła, że na łóżku leży jej siostra, która nie dawała żadnych oznak życia. Na miejsce została wezwana policja. Jak się okazało, noworodek żył. Dziecko trafiło do szpitala, a lekarze po przeprowadzeniu badań orzekli, że chłopiec nie odniósł żadnych obrażeń.

Na chwilę obecną nie wiadomo kto i dlaczego zamordował kobietę. W związku ze sprawą zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn - ojca i syna. Do tej pory nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów. Wyjaśnieniem okoliczności przestępstwa zajmuje się lokalne policja oraz Prokuratura Rejonowa w Legionowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-latka była przed śmiercią duszona, miała także ranę ciętą gardła.