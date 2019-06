Ksiądz skrytykował chłopca, który sypał kwiatki na procesji. Bosak: W Kościele role płciowe mają być różne

Ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Piłce w województwie wielkopolskim, o którym zrobiło się głośno, gdy skrytykował prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym skomentował procesję z okazji Bożego Ciała.W pewnej poznańskiej parafii, do dziewczynek sypiących na procesji kwiatki, jedna z matek przyprowadziła swojego małego synka, dała mu koszyczek i chłopczyk rzucał kwiaty. Pozwólcie, że nie skomentuję – napisał duchowny.

„I fajnie. Komuś to przeszkadza?” – pytała blogerka Kataryna. „Ale że o co chodzi? W czym problem?” – zastanawiał się Krzysztof Luft, rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka i były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wątpliwości postanowił rozwiać Krzysztof Bosak. „W Kościele role płciowe mają być różne a nie ujednolicone. Kościół to nie poligon doświadczalny dla lewicy” – stwierdził wiceprezes Ruchu Narodowego. „W Kościele mało co mi przeszkadza. Jestem w nim świadomie od ponad 30 lat i czuję się dobrze. Chcę żeby tak zostało” – dodał w kolejnym wpisie. Działacz tłumaczył, że chłopcy mogą zostać ministrantami, a dziewczynki bielankami. „Mój wpis nie dotyczył chęci chłopca tylko zachowania matki, dorosłej kobiety, podważającej ustalone przez pokolenia tradycje towarzyszące uroczystości Bożego Ciała” – wyjaśnił.