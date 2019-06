Niemieckie media: Tusk wróci do Polski na białym koniu i odsunie Kaczyńskiego od władzy?

Autorem tekstu jest Paul Flueckiger. Publicysta „Cicero” próbował nakreślić możliwe scenariusze odnośnie przyszłości Donalda Tuska. W opinii Flueckigera polska opozycja zamiast działać, czeka na sygnał od Donalda Tuska. „Od wielu miesięcy opozycja jest wręcz sparaliżowana tą przesadną nadzieją na powrót zbawiciela z Brukseli. Czeka, zamiast się zmobilizować i wspólnie próbować wygrać wybory i pokonać Prawo i Sprawiedliwość” - pisze publicysta. Według autora tekstu, Donald Tusk ma być dla opozycji rodzajem wunderwaffe (cudowna broń - red.) ponieważ jest jedynym obecnie polskim politykiem formatu europejskiego.

„Warto dodać, że były premier ma swój spory udział w polaryzacji społeczeństwa i podziale na obóz PiS i PO. Oba obozy są bardzo radykalne i pozostawiły praktycznie na uboczu polityczny środek i wyborców umiarkowanych. Tusk podczas wystąpień w Polsce mówi w sposób pojednawczy, jednocześnie broniąc liberalnych wartości” - pisze Flueckiger.

Jednocześnie autor tekstu podkreśla, że dopóki Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej, a wiec do 30 listopada, nie może się angażować w politykę krajową. Są tacy, którzy twierdzą, że Donald Tusk czeka na jakąś ofertę międzynarodową, co odsunęłoby od niego konieczność powrotu do polskiej polityki. Jeszcze inni mówią, że już wkrótce może stać się oskarżonym, ponieważ Jarosław Kaczyński posługuje się całkowicie mu podległym aparatem wymiaru sprawiedliwości do walki z nim poprzez m.in. wezwania na przesłuchania w sprawie afery Amber Gold czy katastrofy smoleńskiej.