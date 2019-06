Tajemniczy samolot na lotnisku Chopina. Wokół maszyny narosło wiele teorii spiskowych

Wokół samolotu Gulfstream N996GA pojawia się mnóstwo teorii spiskowych. „The Guardian” pisał jakiś czas temu, że należy on do amerykańskiego Departamentu Stanu i jest wykorzystywany do tzw. transportów specjalnych osób, które są podejrzane o terroryzm, jednak nie postawiono im zarzutów. Tego typu transporty organizowano szczególnie po 11 września 2001 roku, po ataku na World Trade Center. W ten sposób możliwy był przewóz podejrzanych do Guantanamo na Kubie. W maju 2019 roku samolot zauważyli brytyjscy dziennikarze. W mediach spekulowano, że przyleciał on po to, aby przetransportować Juliana Assange'a do USA. Doniesienia te okazały się jednak fałszywe.

Jak podaje portal Wirtualna Polska, Gulfstream N996GA wyleciał z Warszawy w czwartek 20 czerwca o godzinie 11:06 i poleciał w kierunku Waszyngtonu. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo samolot był w Warszawie, kto znajdował się na pokładzie, ani w jakim celu przyleciał do Polski. Lotnisko Chopina nie skomentowało na razie tej sprawy. Serwisy zajmujące się śledzeniem samolotów takie jak Flight Radar czy Flight Aware także nie wiedzą, w jakim celu maszyna pojawiła się w Warszawie.