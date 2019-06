Patryk Vega pokazał kolejny fragment swojego filmu. Tym razem bohaterem jest ojciec Rydzyk

– Od bezdomnego dostałem, tak im powiedz. Przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy. A potem wziął i umarł – słyszymy na nagraniu udostępnionym przez Patryka Vegę, do którego dotarł Onet. Na ekranie pojawia się Zbigniew Zamachowski, który zagra ojca Tadeusza Rydzyka. Jest to nawiązanie do słów, jakie padły z ust duchownego trzy lata temu.

Samochody od bezdomnego

Fragment, który wzbudził tak wielkie zainteresowanie i rozbawił internautów pochodzi z audycji „W Naszej Rodzinie” i został opublikowany 27 sierpnia 2016 roku. – Akurat ten samochód to dostaliśmy – nie wiecie o tym – od bezdomnego – mówił z wielkim przekonaniem ojciec Rydzyk. Kiedy prowadzący wywiad dziennikarz nie mógł powstrzymać swojego zdumienia i na słowa założyciela Radia Maryja odpowiedział niepewną miną, redemptorysta kontynuował. – Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody – podkreślał o. Rydzyk. – Pan Stanisław z Warszawy. Niestety zmarł – oświadczył ze smutkiem w głosie.

Redakcja Wirtualnej Polski odnalazła całość rozmowy. Dowiadujemy się z niej, że auta to – jak mówi Rydzyk – "volkswageniki", a bezdomny miał je, ponieważ wygrał 1 milion 350 tysięcy złotych w totolotka. – Sierota, wychowany przez ciocię. Codziennie różaniec był z Radiem Maryja. "(Powiedział mi: – red.) Wy robicie dobrą robotę, dlatego proszę bardzo". I tym samym często jak jadę tym samochodem, to mówię "Wieczne odpoczywanie" za niego – mówi Rydzyk w dalszej części rozmowy.

„Polityka” Patryka Vegi

Patryk Vega to reżyser, któremu rozgłos przyniosły takie filmy jak „Pitbull”, „Botoks”, „Kobiety mafii”, czy „Plagi Breslau”. Mamy dla fanów twórczości tego reżysera dobrą wiadomość. Na początku września do kin trafi nowy film Vegi pt. „Polityka”. – Jak dotąd starałem się być jak najdalej od polityki, bo wydawała mi się jedynym światem brudniejszym od show-biznesu. Ale nie ma dziś bardziej kontrowersyjnego tematu, który tak bardzo dzieliłby Polaków i potrafił skłócać całe rodziny. Dlatego w moim filmie chcę pokazać polityków takimi, jakimi naprawdę są – powiedział reżyser w rozmowie z dziennikarzami Onetu.

Z doniesień Wirtualnej Polski wynika, że na ekranie zobaczymy Macieja Stuhra, Janusza Chabiora, który zagra Antoniego Macierewicza. W filmie mają się pojawić także Ewa Kasprzyk, Zbigniew Zamachowski, Antoni Królikowski oraz Tomasz Oświeciński. Z nagrań opublikowanych przez reżysera na Facebooku wiadomo, że Krystynę Pawłowicz zagra Iwona Bielska, Andrzej Grabowski wcieli się w rolę Jarosława Kaczyńskiego a Marcin Bosak zagra Mateusza Morawieckiego.

