Zbliża się kulminacyjna fala upałów. W czasie poprzedniej w Europie zmarło ponad 50 tysięcy osób

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze względu na upał wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa lubuskiego i opolskiego oraz południowej części województwa zachodniopomorskiego, południowo-wschodniej części wielkopolskiego, zachodniej części śląskiego. Alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane również dla województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 12.00 we wtorek 25 czerwca do środy 26 czerwca do godziny 18.00.

Śmiertelna fala upałów w Europie

Meteorolodzy zapowiadają, że kulminacyjna fala upałów dotrze do Polski już w najbliższą środę. Z prognoz wynika, że termometry mogą wskazać wówczas nawet 40℃. W 2003 roku, gdy we Francji temperatura sięgnęła 44 stopni z powodu upałów zmarło prawie 15 tys. ludzi. Były to przede wszystkim osoby starsze, które nie przyjmowały dostatecznej ilości płynów. Jak informuje weather.com, w całej Europie przez ekstremalne warunki pogodowe zmarło wówczas ponad 50 tysięcy osób. Lekarze przestrzegają, że należy pamiętać, by pić dużo wody, a także nie przebywać w pełnym słońcu. W razie wystąpienia temperatury, zawrotów głowy, czy dreszczy – należy natychmiast skontaktować się z pogotowiem.

Pogoda na poniedziałek 24 czerwca 2019 roku

W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, w Tatrach okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C na Półwyspie Helskim do 29°C w centrum kraju i 32°C południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

