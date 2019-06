Rząd chce wprowadzić dodatkowy podatek dla bezdzietnych? Jest komentarz MSWiA

„Rzeczpospolita” poinformowała, że „nowym elementem polityki państwa mogą być wyższe podatki dla osób bezdzietnych, które mają zwiększyć efekt demograficzny polityki prorodzinnej państwa”. Dziennikarze powołali się na niejawny rządowy projekt dotyczący polityki migracyjnej państwa, który został przygotowany w MSWiA. Według „Rzeczpospolitej” projekt nie zakłada ułatwień odnośnie stałego sprowadzania pracowników z zagranicy, a jedynie krótkoterminowe zatrudnianie pracowników z państw zbliżonych kulturowo do Polski. W dokumencie miało się za to znaleźć przepisy odnośnie utworzenia rejestru cudzoziemców, którzy przyjeżdżaliby do Polski do pracy.

Do medialnych doniesień odniosło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Projekt, o którym pisze »Rzeczpospolita«, jest jedynie wstępną koncepcją, która zawiera różne propozycje dot. migracji i rynku pracy. Na obecnym etapie minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych” – napisano w oświadczeniu. Resort przekazał również, że projekt jest materiałem do dyskusji dla Zespołu do Spraw Migracji, a dopiero gotowy dokument zostanie przekazany do szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych.

