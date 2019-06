Siergiej Ławrow pyta o brak zaproszenia do Polski. „Rosja go nie dostała i nie dostanie”

Dziennikarze tygodnika „Sieci” zapytali ministra spraw zagracznicznych o spotkanie z szefem rosyjskiego MSZ, do którego doszło przed miesiącem. Jacek Czaputowicz podkreślił, że głównym tematem rozmów była kwestia zwrotu wraku samolotu, który wciąż jest w Smoleńsku. - Rada Europy wydała rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku. Deklarowałem, że w razie zwrotu szczątków jesteśmy gotowi zapewnić dostęp do wraku rosyjskim ekspertom, gdyby chcieli prowadzić jakieś czynności. Padła jednak negatywna odpowiedź, bo zdaniem mojego rozmówcy deklaracja Rady Europy jest niewiążąca. Z drugiej strony w ramach pomocy prawnej Rosja udostępni wrak polskim śledczym - tłumaczył szef polskiej dyplomacji.

„Rosja tego zaproszenia nie dostała i nie dostanie”

Jacek Czaputowicz przyznał, że Siergiej Ławrow poruszył sprawę braku zaproszenia dla Rosji na uroczystości na Westerplatte z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Rosja tego zaproszenia nie dostała i nie dostanie. Zostały zaproszone państwa NATO, państwa Unii Europejskiej i państwa partnerstwa wschodniego. Chcemy świętować tę datę w naszym, europejskim gronie. Także dlatego, że 1 września 1939 r. Rosja nie była stroną wojny, chyba, że w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow, który w pewnym sensie rozwiązał Hitlerowi ręce. Rosja przystąpiła do wojny 17 września jako sojusznik Hitlera, dokonując agresji na Polskę. W styczniu 2020 r. będziemy obchodzić 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, w tym wypadku wizyta delegacji rosyjskiej bałaby uzasadniona - podkreślił Jacek Czaputowicz.