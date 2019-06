Nowy Sącz. Jezuita popełnił samobójstwo

„Dzisiaj (24 czerwca 2019r.) w tragicznych okolicznościach odszedł do Pana o. Piotr Matejski SJ. Ojciec Piotr miał 51 lat, w 1987 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego gdzie w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez ostatnie lata uczył historii w Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu oraz posługiwał przy tamtejszej parafii św. Ducha. Obecnie badane są okoliczności śmierci o. Piotra. O szczegółach poinformujemy najszybciej jak to będzie możliwe. Polecamy modlitwie zmarłego o. Piotra, jego rodzinę, bliskich oraz współbraci” – poinformowali jezuici na swojej stronie internetowej.

Zostawił dwa listy pożegnalne

Ks. Isakowicz-Zaleski na łamach strony RMF FM przekazał z kolei, że o. Matejski popełnił samobójstwo w poniedziałek około godz. 14 za pomocą broni palnej, którą legalnie posiadał, ponieważ należał do klubu strzeleckiego. Współbracia duchownego przekazali, że zostawił on dwa listy pożegnalne. Jeden był zaadresowany do rodziny, a drugi do władz zakonnych. Jezuici w wewnętrznych komunikacie do innych duchownych mieli z kolei poinformowac, że motywy samobójstwa nie są jeszcze znane.

Czytaj także:

Kontynuacja „Tylko nie mów nikomu” jednak w listopadzie? Sekielski zapowiedział już trzecią część