Biedronka ma nową ofertę. Praca nad morzem i zakwaterowanie za darmo

– W sezonie letnim nad Bałtykiem wyzwaniem jest zapewnienie turystom i lokalnym mieszkańcom stałej dostępności wszystkich produktów oraz sprawnej i szybkiej obsługi. By to osiągnąć, zwiększamy zespoły w naszych placówkach. Ochotnicy, którzy chcą na czas wakacji przenieść się do miejscowości nadmorskiej, stanowią duże wsparcie dla sklepu, a z drugiej strony sami mają okazję skorzystać po pracy lub w dni wolne z pobytu nad morzem – przekazała Joanna Bukała, dyrektor HR makroregionu w Jeronimo Martins Polska. Pracownicy, którzy skorzystają z tej oferty mają też szansę na dodatkową nagrodę finansową.

Praca dla dorosłych dzieci

Około 240 ochotników z innych części Polski przez wakacje będzie pracowało w miejscowościach takich jak Dziwnów, Jastarnia, Władysławowo czy Ustronie Morskie. Paulina Zwolińska, która na co dzień pracuje w Elblągu, przyznała, że w Biedronce pracuje od dziesięciu lat, a od trzech jeździ w wakacje do pracy nad morzem. – Dla mnie zaletą jest to, że mogę zmienić otoczenie, pracować z ludźmi z różnych regionów, a do tego, kiedy tylko mam ochotę – pójść na plażę. Tym, co skłoniło mnie do wyjazdu, jest też atrakcyjny dodatek do wynagrodzenia w postaci nagrody letniej – przyznała Zwolińska.

Osoby, które zdecydują się na taki wakacyjny wyjazd do pracy mogą liczyć również na darmowe zakwaterowanie oraz zwrot kosztu dojazdu. Pracownicy mogą wyjechać nad morze ze swoimi dorosłymi dziećmi. Ci mogą zatrudnić się w sklepie w oparciu o umowę zlecenie, a Biedronka również im zapewnia wówczas darmowe zakwaterowanie.