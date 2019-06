Kolejne przypadki gwałtów na pacjentkach szpitala psychiatrycznego w Gdańsku. Ofiarami 13-latki

W maju 2019 roku w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku miały zostać zgwałcone dwie 13-letnie dziewczynki. Matki pokrzywdzonych zgłosiły sprawę odpowiednim organom. W ubiegły piątek 21 czerwca 2019 roku dziewczynki zostały przesłuchane przez sąd.

Zatrzymano podejrzanego w sprawie. To 37-letni pacjent tej samej placówki. Jak informuje Polsat News, postawiono mu trzy zarzuty: doprowadzenie do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15. roku życia, doprowadzenie do innych czynności seksualnych na małoletniej poniżej 15. roku życia z użyciem przemocy oraz naruszenie nietykalności małoletnich. Za popełnienie wspomnianych czynów mężczyźnie grozi 15 lat pozbawienia wolności.

Gwałt na 15-latce

W ubiegłym tygodniu Radio Gdańsk poinformowało o sprawie 15-letniej dziewczynki, która również miała zostać wykorzystana seksualnie w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Dziewczynka trafiła na oddział dla dorosłych, ponieważ na dziecięcym nie było wolnych łóżek. Decyzja była konsultowana z matką pacjentki, która przystała na takie rozwiązanie. Ostatecznie nastolatkę położono w pokoju z dorosłą kobietą. W nocy doszło tam do gwałtu, którego miał dopuścić się dorosły pacjent przebywający w sąsiedniej sali.

Czytaj także:

Noworodek w plastikowej torbie. Policja szuka matki