Patryk Jaki pochwalił się filmikiem z koncertu Backstreet Boys. „Uwaga, czas na hejt”

Ostatni album studyjny Backstreet Boys wydany został w 2013 roku. Grupa założona została w 1993 roku i podbiła światowe listy przebojów hitami takie jak "We've Got It Goin' On", "I Want It That Way" czy "Everybody". Zespół koncertował w Europie, Azji i Australi, w tym również w Polsce. W skład grupy wchodzi pięciu mężczyzn: Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough, AJ McLean i Kevin Richardson. W 2018 roku amerykański band wydał nowy singiel „Don't Go Breaking My Heart”.

Choć od debiutu zespołu minęło ponad 20 lat, grupa nadal budzi wiele emocji a jej koncerty przyciągają tłumy fanów. W poniedziałek 24 czerwca zespół zagrał koncert na warszawskim Torwarze. Największych hitów boysbandu słuchało wiele gwiazd rodzimego show-biznesu. Co ciekawe, na Torwarze pojawił się także Patryk Jaki. „Uwaga czas na hejt! Jestem na koncercie. Moje dzieciństwo” – napisał polityk na swoim koncercie. Były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie europoseł, zamieścił także krótki filmik, na którym Backstreet Boys śpiewają jeden ze swoich największych hitów.