Ćwiczenia DRAGON-19. Wojsko opublikowało zdjęcia z największych polskich manewrów w 2019 roku

Ćwiczenia DRAGON-19 odbyły się w dniach 15-25 czerwca. Były to największe w tym roku ćwiczenia wojskowe, w których udział wzięło ok. 18 000 żołnierzy, z czego 3000 to żołnierze innych państw NATO niż Polska. Wzięło w nich też udział około 2 500 jednostek sprzętu wojskowego. Manewry to jeden z najważniejszych elementów budowania potencjału odstraszania oraz obrony w ujęciu krajowym i NATO.

– Zasadnicza część manewrów odbywa się w dniach 15-25 czerwca. Te wojskowe ćwiczenia zorganizowano niemal na terytorium całej Polski, a wojska działają na ziemi, w powietrzu, na wodzie oraz w cyberprzestrzeni. Prowadzone będzie głównie w oparciu o infrastrukturę szkoleniową w Drawsku, Żaganiu i Ożyszu – mówiła podporucznik Jolanta Maciaszek.

W ćwiczeniach brały udział wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej.

Na zakończenie ćwiczeń przybył prezydent Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z żołnierzami 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, na bazie której powstanie polskie dowództwo tzw. szpicy NATO. Wręczył też nominacje generalskie dla dwóch oficerów. Prezydentowi towarzyszył szef MON Mariusz Błaszczak.

