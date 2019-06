Dwie 17-latki kąpały się nago w jeziorze Mieczowym. Staną przed sądem

Dwie 17-latki z gminy Orneta postanowiły wykąpać się nago około godziny 4 nad ranem w jeziorze Mieczowym. Na miejsce udał się policyjny patrol, ponieważ na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o zakłócaniu porządku publicznego. Kiedy funkcjonariusze dotarli nad jezioro Mieczowe zauważyli, że 17-latki bawiły się i krzyczały głośno nie zwracając uwagi na to, że o tak wczesnej porze mogą zakłócać spokój innym osobom. Gdy wyszły z wody okazało się, że obie dziewczyny są pod wpływem alkoholu. Interweniujących policjantów poinformowały, że chciały tylko spełnić swoje marzenie kąpieli w jeziorze, nago o poranku. Funkcjonariusze przekazali młode kobiety pod opiekę rodziców. Nastolatki ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Policja apeluje o rozsądek

Policja przypomina, że w biegłym roku doszło do 49 utonięć, z czego w okresie wakacji (lipiec, sierpień 2018) w województwie warmińsko-mazurskim utonęło 21 osób. Nie dopuśćmy do tego, by w tym roku ta liczba ponownie wzrosła. Przestrzegajmy zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą i korzystajmy z jej uroków pozostając bezwzględnie trzeźwym. Alkohol wypity przed wejściem do wody lub w trakcie korzystania z urządzeń wodnych, jest jednym z głównych czynników, z powodu których dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń na wodzie - apelują służby.

