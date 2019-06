PO zaprezentowała sztab wyborczy. Kampanię przygotują m.in. Nowacka i Karnowski

Szefem sztabu wyborczego został Krzysztof Brejza. Wspierać go będzie m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, która zajmie się kampanią profrekwencyjną Adam Szłapka objął stanowisko sekretarza sztabu i będzie koordynował pracę sztabów regionalnych i powiatowych. Barbara Nowacka zajmie się sprawami kobiet oraz ochroną środowiska. – Będziemy ciężko pracować, zabieramy się do tego już w sposób zorganizowany – zapowiedział Brejza.

Samorządowcy pomogą

Do kampanii włączą się również samorządowcy, o czym mówił prezydent Gliwic. – Chcemy przedstawić swoje postulaty, rozwiązywać problemy mieszkańców. Wiemy jak to zrobić, przychodzimy z pomysłem. Chcę zaapelować do wszystkich wójtów, sołtysów, burmistrzów i radnych, by się do tego przyłączyli. Bez ich zaangażowania zarówno samorząd jak i przyszłość Polski mogą być zagrożone – podkreślił Zygmunt Frankiewicz. Do współpracy włączyli się m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Sztab wspiera również Bartosz Arłukowicz.

Grzegorz Schetyna pytany o negocjacje z potencjalnymi koalicjantami przekazał, że polityków PO wciąż czekają rozmowy z przedstawicielami SLD oraz PSL-u. – My zaczynamy od integrowania ludzi, którzy są sobie bliscy, mają podobny program. Nie wykluczam żadnej formuły w przyszłości, nawet bardzo szerokiej. Trzeba rozmawiać – stwierdził Schetyna. Polityk skomentował również ewentualną koalicję po lewej stronie sceny politycznej. – Jeżeli lewica będzie decydować się na integrację między partiami i środowiskami lewicowymi, będę trzymał kciuki. Ale wiem, że ten projekt z 2015 roku nie znalazł dobrego finału i ponad milion głosów został zmarnowany – dodał.