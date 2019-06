Brejza pyta o raport z prac podkomisji smoleńskiej. Jest odpowiedź MON

Krzysztof Brejza jeszcze w kwietniu skierował do ministra obrony narodowej pytania w sprawie postępu prac podkomisji smoleńskiej. Polityk PO pytał Mariusza Błaszczaka o to, czy zna aktualny postęp prac podkomisji oraz czy ma wiedzę na temat tego, kiedy zostanie opublikowany raport końcowy z prac. Drugie pytanie zadane przez posła szefowi MON dotyczyło tego, czy spotykał się on z przewodniczącym podkomisji Antonim Macierewiczem lub innymi jej członkami w celu uzyskania aktualnych informacji o postępie prac.

Krzysztofowi Brejzie odpowiedział w imieniu resortu obrony narodowej Sekretarz Stanu Wojciech Skurkiewicz. „Po przedstawieniu raportu technicznego podkomisja pogłębia prace, które pozwolą na pełniejsze określenie przyczyn i okoliczności badanego zdarzenia oraz przedstawienie ich w raporcie końcowym” – napisał przedstawiciel MON.

Czym zajmuje się podkomisja?

W pierwszej połowie marca w „poszukiwania” podkomisji smoleńskiej zaangażowali się dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Jeden z ich artykułów zawierał doniesienia o tym, że zarówno poszukiwanie informacji na temat pracy ekspertów w sieci, jak i próby nawiązania kontaktu z Antonim Macierewiczem, kończyły się fiaskiem. Adres mailowy podkomisji i numer telefonu podany na jej starej podstronie stały się nieaktualne. Gdy wydawało się, że ustalenie tego, co dzieje się z podkomisją smoleńską, jest niemożliwe, w Radiu Wnet wystąpił prof. Witakowski.

Emerytowany naukowiec, który pracował na Akademii Górniczo-Hurniczej był współtwórcą „konferencji smoleńskich” oraz zwolennikiem teorii głoszącej, że na pokładzie prezydenckiego tupolewa doszło do wybuchów. Prof. Witakowski, który nie jest ekspertem lotniczym, podczas występu w radiu zaznaczył, że „konferencja smoleńska ustaliła przebieg”. – W tej chwili przez prace podkomisji smoleńskiej ustala się przyczyny, ustala się między innymi miejsca, lokalizacje wewnątrz konstrukcji samolotu, w których były umieszczone te ładunki wybuchowe – powiedział naukowiec.

Prof. Witakowski stwierdził, że „w wyniku konferencji smoleńskich uzyskano już właściwie do końca informację, jak wyglądał przebieg katastrofy”. Dodał, że tupolew rozpadł się w powietrzu. – Jeśli chodzi o przyczyny, to wskazuje ten przebieg na to, że one musiały być przygotowane znacznie wcześniej, dlatego że tylko przez wcześniejsze przygotowanie mogły odpadać od samolotu poszczególne części w takiej, a nie innej sekwencji – podsumował.