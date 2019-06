Zaginęła 16-latka, która uciekła z ośrodka wychowawczego. „Była bita i maltretowana”

Pod koniec maja 2019 roku Maria Gawenda trafiła do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie. Jak informuje portal o2.pl, w niedzielę 23 czerwca dziewczyna uciekła z placówki. Maria po wyjściu z ośrodka zadzwoniła do swojego chłopaka. Przekazała mu, że nigdy nie wróci do placówki.

– Zgłoszenie o zaginięciu otrzymaliśmy od pracownika ośrodka. Wszczęto poszukiwania opiekuńcze. W tym samym czasie przyjęliśmy również drugie zgłoszenie od pracownika placówki, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dwóch innych nieletnich wychowanek – powiedział sierż. Paweł Pankau w rozmowie z dziennikarzami o2.pl.

Matka poszukiwanej dziewczyny twierdzi, że Maria była bardzo źle traktowana w ośrodku. Miała być prześladowana przez dwie inne wychowanki, które dopuszczały się wobec niej aktów przemocy. Dziewczyny, które znęcały się nad koleżanką, przyznały się do winy.

Trwają poszukiwania 16-latki. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie, proszone są o kontakt ze szczecińskimi funkcjonariuszami policji.