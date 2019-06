Kradli paliwo z rurociągu Orlenu. Płocka policja zatrzymała Rosjanina i Łotysza

Funkcjonariusze przez kilka ostatnich miesięcy prowadzili dochodzenie w sprawie kradzieży paliwa z rurociągów należących do jednego z koncernów paliwowo-energetycznych. Śledztwo przyniosło w końcu oczekiwany efekt, a policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli kilkadziesiąt litrów oleju napędowego i próbowali wywieźć go z Płocka. Zatrzymani to 31-letni Łotysz i 51-letni Rosjanin. Na terenie posesji, na której prowadzony był nielegalny proceder, mundurowi znaleźli specjalistyczne sprzęty służące do wypompowywania paliwa oraz zbiorniki do jego przechowywania.

Rurociąg należy do Orlenu

Rosjanin usłyszał już zarzut usiłowania przejęcia paliwa, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Obywatelowi Łotwy przedstawiono z kolei zarzut kradzieży z włamaniem do rurociągu, za co może zostać skazany nawet na dziesięć lat więzienia. Sprawa zostanie skierowana do Prokuratury Rejonowej w Płocku.

Płocka „Gazeta Wyborcza” przekazała, że kradzież odbywała się na terenie posesji na Radziwiu, a mężczyźni wypompowywali paliwo z rurociągu należącego do Orlenu.

Czytaj także:

PKN Orlen: Jest przełom w sprawie zanieczyszczonej ropy