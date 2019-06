Obrzydliwe czy fascynujące? W Bieszczadach nagrano pleń

„Podleśniczy Jarek z Krzywego nagrał takie niesamowite »cuś«. Wiecie co to jest?” – można przeczytać na Facebooku Nadleśnictwa Cisna. Na filmie widać pełznącą i wibrującą masę, która miarowo przemieszcza się po kamieniach. Leśnicy nie pastwią się jednak długo nad internautami i wyjaśniają, z czym mammy do czynienia.

Czym jest pleń?

„To pleń czyli pełznąca masa, złożona z tysięcy maleńkich larw muchówki z gatunku ziemiórki pleniówki. Pleń jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, a przyczyna wędrówki larw do dziś nie została poznana” – tłumaczą leśnicy.

Pierwszy raz pleń zaobserwowany został w XVII wieku na Śląsku. Uznawane to było za przepowiednie nieszczęść. Pleń był też czasami obiektem zabiegów magicznych. Tatrzańscy górale zbierali go, suszyli, święcili i rozsypywali w stodołach i stajniach, gdzie miał zapewniać dobrobyt.

