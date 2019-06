Gwiazda disco polo trafiła do szpitala! „Główka do góry”

Magdalena Narożna to wokalistka zespołu Piękni i Młodzi. Największą popularność przyniosły muzykom tej grupy utwory „Ona jest taka cudowna”, „Przeznaczeni”, „Kocham się w Tobie” czy „Niewiara”. Wokalistka w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie, które wywołało wielkie zainteresowanie jej fanów. Jak się okazało, Narożna trafiła do szpitala i jest pod opieką lekarzy w placówce w Łomży. Piosenkarka nie ujawniła, co dokładnie jej dolega.

Użytkownicy mediów społecznościowych, wyraźnie zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, zaczęli komentować zdjęcie opublikowane przez Magdalenę Narożną. „Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia”, „Co to się stało? Życzę dużo zdrówka”, „Współczuję Ci”, „Główka do góry, a będzie dobrze. Zdrówka życzę” – czytamy w zamieszczonych na Instagramie komentarzach internautów. „Co się stało?” – dopytywali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

Czytaj także:

Jest zwiastun trzeciego sezonu „Korony królów”. Wiemy, kto zagra królową Jadwigę