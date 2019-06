Maryla Rodowicz jest na scenie od ponad 50 lat. Zdradziła, ile wynosi jej emerytura

„Małgośka”, „Futbol”, „Sing sing”, „Damą być”, „Niech żyje bal”, „Kolorowe jarmarki”, „Remedium”, „Łatwopalni” – to tylko niektóre z największych hitów Maryli Rodowicz. Tytuły kolejnych utworów, które zyskały ogromną popularność, można byłoby wymieniać niemalże w nieskończoność. Ostatnio pojawiły się spekulacje dotyczące terminu przejścia wokalistki na emeryturę. – To jest nieprawda, że planuję przejść w wieku 80 lat na emeryturę. To są bzdury i ja tego nie powiedziałam. To wszystko jest wymyślone. Ja takich rzeczy nie planuje, w ogóle nie planuję, żeby przechodzić na emeryturę. Gram w tenisa, mam koncerty i to się teraz liczy – stwierdziła Maryla Rodowicz w rozmowie z „Faktem”.

W wywiadzie, który ukazał się na łamach „Agory” Maryla Rodowicz powiedziała dziennikarzom, ile wynosi jej emerytura. – Teraz mam 1600 złotych (do niedawna 1500 złotych – przyp. red.). Większość ludzi ma taką emeryturę. W latach 70. i 80. nikt nie myślał o emeryturze, nie zadbaliśmy o to, że trzeba płacić jakieś składki – stwierdziła piosenkarka.