Japońska para książęca przyjechała do Polski. Następca tronu odwiedzi m.in. Łowicz

Książę Akishino i jego małżonka przylecieli do Europy, gdzie oprócz Polski odwiedzą również Finlandię. Japońska agencja informacyjna Kyodo podkreśla, że wizyta pary książęcej to forma uczczenia setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych ze wspomnianymi państwami. Jest to też pierwsza wizyta księcia Akishino i jego żony w Polsce i Finlandii.

Podczas pobytu w naszym kraju para książęca oprócz Warszawy odwiedzi także Łowicz i Kraków. Zanim to nastąpi, gości z Japonii powita para prezydencka. Już w czwartek w roli gospodarza wystąpił szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, który oczekiwał na gości w Belwederze. W piątek przewidziano rozmowę Andrzeja Dudy i jego żony z gośćmi z Azji oraz uroczyste śniadanie.

Książę Akishino jeszcze niedawno był drugi w kolejce do tronu japońskiego, ustępując miejsca starszemu bratu, Naruhito. Po tym, jak ich ojciec abdykował, Akishino stał się następcą tronu. Od 1990 roku jest żonaty z Kiko Kawashimą, z którą ma troje dzieci w tym syna, będącego obecnie drugim w kolejce do tronu.

G20 w Japonii, Japonia w Polsce

Przypomnijmy, w piątek w Japonii rozpoczął się szczyt G20, w którym biorą udział czołowi światowi politycy. Do Osaki poleciał również Donald Tusk, który w swoim przemówieniu poświęcił sporo uwagi wywiadowi, jakiego Władimir Putin udzielił dla „Financial Times”. Szef Rady Europejskiej po przyjeździe do Kraju Kwitnącej Wiśni odwiedził także Hiroszimę i Nagasaki, gdzie spotkał się z ludźmi pamiętającymi ataki atomowe. – Oni bardzo dobrze rozumieją wartość międzynarodowej współpracy ponieważ wiedzą, do czego może prowadzić globalny konflikt – podkreślił polityk.