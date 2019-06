Rzucał kamieniami w budynek i niszczył samochody. Nie zorientował się, że obok jest... policja

W ubiegłym tygodniu krakowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 32-latka, który w rejonie krakowskich Azorów uszkodził elewację kamienicy oraz dwa samochody osobowe. Nie było to trudne, bowiem mężczyzna za cel obrał sobie budynek i auta znajdujące się w pobliżu komisariatu.

W godzinach wieczornych policjanci pełniący służbę w siedzibie pomocniczej Komisariatu Policji IV w Krakowie usłyszeli dochodzące z zewnątrz odgłosy uderzeń. Kiedy wyjrzeli przez okno zobaczyli, że sprawcą hałasów jest młody mężczyzna rzucający kamieniami w elewację sąsiedniej kamienicy. Rzucane przez chuligana kamienie odbijały się od murów i uderzały w zaparkowane nieopodal pojazdy.

Widząc to, policjanci niezwłocznie wybiegli z komisariatu i podjęli pościg za mężczyzną, który na ich widok zaczął uciekać. 32-latek został zatrzymany przez stróżów prawa w rejonie pobliskiego placu zabaw. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć policjantom powodów swojego zachowania. 32-latek odpowie za uszkodzenie mienia – za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.