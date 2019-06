Zaciągnął 13-latkę do samochodu, poszukuje go policja. Poznajesz tego mężczyznę?

Do tego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 20:30 na przystanku autobusowym przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach. To właśnie tam przy 13-latce zatrzymał się kierowca samochodu marki Seat Leon. Mężczyzna wbrew woli nastolatki wciągnął ją do auta. Tej po chwili udało się uciec, a policja dzięki zeznaniom sporządziła portret pamięciowy.

Funkcjonariusze 27 czerwca opublikowali portret pamięciowy, dołączając rysopis poszukiwanego. Mężczyzna ma około 28-33 lat, 185 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Jego twarz jest owalna, a brwi brunatne i krzaczaste. Ma szerokie, duże, średnio rozstawione i średnio osadzone oczy, prawdopodobnie koloru piwnego. Jego broda jest średnio owalna, a w okolicy czoła i na policzkach ma piegi. 13-latka zapamiętała również znamię barwnikowe koloru ciemnobrązowego. Napastnik był ubrany w ciemnoszarą bluzę z kapturem i szare dresowe spodnie.

