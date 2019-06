Krzysztof Skiba został przesłuchany przez policjantów. Mówi o „rządach Kaczora”

„Tak jak za dawnych czasów w moim domu pojawili się wczoraj panowie wiadomego resortu. W PRLu byli to mało kulturalni panowie z SB, którzy dokonywali rewizji w mieszkaniu szukając wrogich, antykomunistycznych materiałów i ulotek. Tym razem byli to dwaj kulturalni policjanci z dzielnicowego komisariatu. Przybyli aby mnie przesłuchać w takiej oto sprawie” – poinformował Krzysztof Skiba w poście opublikowanym na Facebooku.

W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym Skiba prowadził koncert urodzinowy zespołu KSU w Ustrzykach Dolnych. „W trakcie koncertu cześć widowni wznosiła okrzyki »Je...ć... PiS!«. Nikt stojący na scenie ani ja, ani zespół nie inicjował tych okrzyków” – napisał Krzysztof Skiba. „W nawiązaniu do słynnej piosenki KSU »Jabol punk"« zaproponowałem ze sceny zbudowanie w Ustrzykach Pomnika Polskiego Jabola” – dodał muzyk.

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych Krzysztof Skiba poinformował, że „okrzykami »Je...ć... PiS« oraz propozycją budowy Pomnika Polskiego Jabola poczuł się obrażony zacny obywatel miasta pan Adam Łukaszyk”. „Obrażony obywatel (którego żona mocno udziela się w lokalnym PiS) zgłosił sprawę na policję, a ta wszczęła dochodzenie” – napisał Skiba. Jak przekazał, policja przesłuchała w sprawie organizatorów koncertu, burmistrza, a także wokalistę.

„Symbole nienawiści” i „symbole zdrady”

„Panom policjantom powiedziałem, że policja powinna ścigać te osoby, które zabraniają obywatelem krzyczeć hasła »Je...ć...PiS«, bo policja powinna stać na straży konstytucyjnego prawa do wolności wypowiedzi. Mili panowie policjanci tylko się smutno uśmiechnęli i to starczyło mi za cały komentarz. Przecież w tym kraju pod rządami Kaczora uznano już białą różę i czarne parasolki za »symbole nienawiści«, świeczki pod sądami za »symbole zdrady«, a okrzyk »Lech Wałęsa« za okrzyk antypaństwowy” – opisał Skiba. Dodał, że Adam Łukaszyk uznał, że „humorystyczna propozycja postawienia Pomnika Polskiego Jabola w Ustrzykach obraża go ze względu na wyznanie”. „Co ma »jabol« (tanie wino) do uczuć religijnych może wyjaśnić chyba tylko lekarz psychiatrii bądź Komisja Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – pytał muzyk we wpisie na Facebooku.

Krzysztof Skiba stwierdził, że „poziom absurdu życia w Polsce pod rządami PiS przekroczył już dawno poziom klaunady i głupoty z filmu braci Marx »Kacza zupa«”. „Tylko czekać, gdy podczas zjazdu Food Tracków znajdą się wrażliwi obywatele, których uczucia religijne urazi reklama hot dogów. Proszę o udostępnianie tego posta. Niechaj wszyscy się dowiedzą jak wesoło bawimy się w państwie PiS” – zakończył.