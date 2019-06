Sprzedawca odmówi wykonania usługi? Lubnauer: Bo jesteśmy z nadwagą lub rudzi

O wyroku Trybunału Konstytucyjnego poinformowała Polska Agencja Prasowa na Twitterze. „Przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług – niekonstytucyjny. Wniosek do TK w tej sprawie wyniknął m.in. na kanwie sprawy odmowy wykonania usługi – druku plakatów LGBT” – czytamy.

Przypomnijmy, chodzi o sprawę drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania plakatu. Usługa została zlecona przez organizację zaangażowaną w obronę praw osób LGBT. Jak podaje TOK FM, sąd rejonowy i okręgowy „uznały winę drukarza". W sprawie interweniował między innymi Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny przekonywał wówczas, że „na wolność sumienia i religii składa się nie tylko swoboda przyjmowania określonego światopoglądu i wynikających z niego zasad, ale również postępowania zgodnie z tymi zasadami”.

„Bo jesteśmy z nadwagą lub rudzi”

Katarzyna Lubnauer postanowiła odnieść się do wyroku TK w mediach społecznościowych. „Zanim coś zamówimy, sprzedawca czy rzemieślnik zapyta nas o poglądy, albo wprost odmówi nam usługi, bo jesteśmy z nadwagą lub rudzi. PiS chce Polski podziałów schodzących do poziomu warsztatu, fryzjera czy drukarza?” – napisała na Twitterze. „Koalicja Obywatelska to Polska równych praw dla wszystkich” – zapewniała.