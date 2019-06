Magdalena Adamowicz wspomina męża. „Ostatnio dostałeś oryginalny portret”

„Co roku imieniny Pawła, zawsze organizowane wspólnie z bratem Piotrem, były cudownym spotkaniem przyjaciół. Ostatnio dostałeś oryginalny portret... Życzę wszystkim Pawłom i Piotrom dużo uśmiechu, realizacji marzeń oraz wielu wspaniałych dni” – napisała Magdalena Adamowicz na Twitterze.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło w styczniu 2019 roku na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu.

Czytaj także:

Spotkanie Pierwszej Damy z księżną Akishino. Duda znowu olśniewała urodą