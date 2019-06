Mercedesem uderzył w ekran, latarnię i koziołkował. Nie żyje jedna osoba

Wypadek miał miejsce w sobotę rano po godz. 4, w Rzeszowie na ul. Krakowskiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący osobowym mercedesem, jadąc w kierunku Świlczy, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, w latarnię, następnie pojazd koziołkował, w skutek czego z samochodu wypadły trzy osoby podróżujące mercedesem.

W wyniku zdarzenia jeden z mężczyzn zmarł na miejscu, a dwóch zostało przewiezionych do szpitala. Wszyscy uczestnicy wypadku to 20-letni mieszkańcy Rzeszowa. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy zginął kierowca, czy jeden z pasażerów.



– Samochodem podróżowało trzech młodych mężczyzn. Śmierć na miejscu poniósł jeden z nich, reszta w ciężkim stanie przetransportowana została do szpitala – poinformowała Dominika Kopeć z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.