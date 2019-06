Takie wakacyjne zdjęcie może słono kosztować. Kara? Do 500 zł grzywny, a nawet więzienie

Wszystko przez to, że zgodnie z przepisami do granicy nie można zbliżać się na odległość mniejszą niż 15 metrów. Dlatego też zrobienie sobie zdjęcia ze znakiem może słono kosztować – to nawet 500 zł grzywny.

Szczególnie uważać muszą osoby, które nielegalnie wejdą na teren Ukrainy. Jest to karane wyrokiem nawet trzech lat pozbawienia wolności. Jak wyjaśniała w rozmowie z TVP Info porucznik SG Ewelina Gajewska-Czernysz, wynika to z faktu, że Ukraina nie leży w strefie Schengen i w związku z tym obowiązują ostrzejsze przepisy.